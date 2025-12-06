Sosyal medyadan tanıştığı kadının evine gitti, hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika
06.12.2025 01:29
Ankara Etimesgut'ta bir kadın, sosyal medyadan tanıştığı erkeği eve çağırarak sevgilisiyle birlikte gasbetti. Telefonu ve cüzdanı alınan mağdur darbedildi. Polis, kadın A.Ü. ve 16 suçtan aranan sevgilisi A.C.Y.'yi kısa sürede yakalayıp tutukladı.

Ankara'da sosyal medya üzerinden tanıştığı erkeği eve çağırıp gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan A.Ü. isimli kadın ile sevgilisi A.C.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Etimesgut ilçesinde meydana geldi. A.Ü. isimli kadın, iddiaya göre sosyal medya üzerinden tanıştığı bir erkeği evine davet etti. A.Ü., eve çağırdığı erkeği alkol aldırma bahanesiyle dışarı çıkardı. Bu sırada sevgilisi A.C.Y., eve girip saklandı. Eve dönen ismi öğrenilemeyen erkek, iki şüpheli tarafından darbedildi.

YARDIM İSTEYEN ERKEĞİ GÖRENLER...

Telefonu, cüzdanı ve kredi kartı gasbeden iki şüpheli, mağduru evde bırakarak olay yerinden kaçtılar. Bir süre sonra kendine gelen ve dışarı çıkmak için yardım isteyen erkeği görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda iki şüpheli gözaltına aldı. Erkek şüpheli A.C.Y.'nin 16 suçtan arandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Sk 06 Sk 06:
    ber kadına güvenilip evinemi gidilir çağıranın amacı zaten belli bu kadar salak olmayın 149 5 Yanıtla
  • 1234 1234:
    su testisi su yolunda kırılırmış örnek olsun 121 2 Yanıtla
  • çiüçiü çiüçiü:
    çekirge gibi olma dikkat et bu sana ders olsun 69 1 Yanıtla
  • velibaba1.2.3 velibaba1.2.3:
    @msalaklar sen dua et şişeden yememişsin :D 64 2 Yanıtla
  • Remzi Kurt Remzi Kurt:
    amı olanın dini olmaz 38 22 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
