Son Dakika Haberleri: Sosyal Medyada Terör Propagandasına 6 Gözaltı

Sosyal Medyada Terör Propagandasına 6 Gözaltı

22 dakika önce

AYDIN'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen 6 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sosyal Medyada Terör Propagandasına 6 Gözaltı, System.String[]
AYDIN'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen 6 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre önce, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapanlara yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu  Efeler, İncirliova, Nazilli ve Didim ilçelerinde yaşayan K.İ., M.K., S.S., S.A., E.K. ve S.Ş.'nin sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı belirlendi. Bugün sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 6 kişi gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda bulunan dijital verilere ise el koyuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi. - Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:28 Kaynak: DHA

Polis, Aydın, Güncel
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