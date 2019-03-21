Sosyal Medyada Terör Propagandasına 6 Gözaltı
22 dakika önce
AYDIN'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen 6 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
AYDIN'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen 6 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Aydın Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre önce, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapanlara yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu Efeler
, İncirliova
, Nazilli
ve Didim
ilçelerinde yaşayan K.İ., M.K., S.S., S.A., E.K. ve S.Ş.'nin sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı belirlendi. Bugün sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 6 kişi gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda bulunan dijital verilere ise el koyuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi. - Aydın
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:28 Kaynak: DHA
Beren Saat, Fotoğrafıyla Takipçilerini Tedirgin Etti!
Tartıştığı Anne ve Babasını Bıçaklayarak Öldürdü
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Yıldızları Aşklarını İlan Etti
Günde 25 Litre Su İçen 66 Yaşındaki Kadın, Hayat Hikayesiyle Ağızları Açık Bıraktı!