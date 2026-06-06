Soyunma kabininde kendisini ve arkadaşını gizlice çeken sapığı böyle yakaladı

İngiltere’de ünlü bir giyim mağazasının soyunma kabininde yaşanan sapıklık skandalı ülkeyi ayağa kaldırdı. Arkadaşı ve 8 yaşındaki kızıyla kıyafet deneyen öfkeli bir anne, kendilerini üstsüzken gizlice videoya çeken sapığı suçüstü yakalayıp ifşa etti.

İngiltere'nin Bournemouth kentinde meydana gelen olayda, 36 yaşındaki talihsiz anne, kabinde üstünü değiştirdiği esnada yukarıdan bir cep telefonu sarkıtıldığını ve flaş patladığını fark etti. Tam o sırada üstsüz olan kadın, arkadaşı ve 8 yaşındaki kızının da yanında bulunduğu kabinde "Seni pis sapık!" diye bağırarak ortalığı ayağa kaldırdı. Sapığın sadece kendilerini değil, mağazadaki diğer kadınları ve küçük kız çocuklarını da gizlice kaydettiği öne sürüldü.

Kaçmaya Çalışan Sapığın Peşini Bırakmadı!

Öfkeli anne, kabinden çıkıp alışveriş merkezinden kaçmaya çalışan adamın peşini bırakmadı ve o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Görüntülerde kadının, kaçan şahsın arkasından, "Seni pis sapık! Göster bize telefonunu. Polis geliyor. Seni pis yaşlı moruk!" diye haykırdığı duyuldu. O sırada yanından geçen masum bir erkek müşteriye ise durumu fark edip "Size söylemedim, kusura bakmayın" diyerek açıklama yaptı.

Mağazadaki diğer kadın müşterilerin de kabin önünde toplanarak adama tepki gösterdiği anlarda anne, "Az önce bizim fotoğraflarımızı çekiyordunuz!" diye bağırdı. Şüpheli şahıs ise yürümeye devam ederek pişkin bir şekilde "Hayır, çekmedim!" diyerek suçlamaları reddetti. Annenin cevabı ise çok sert oldu: "Evet çektin, bunu yaparken videoların var elimizde. Her şey kayıt altında!"

Çevredeki diğer kadınların da "Gerçekten öylece yürüyüp gidiyor mu bu?" ve "Güvenlik geliyor, kaçma!" sözleriyle anneye destek verdiği görüldü. Anne, sapığın önünü keserek, "Polis yolda. Eğer saklayacak bir şeyin yoksa o telefonu bize göstereceksin! Git bakalım, kaç kaç, seni pis yaşlı sapık!" diyerek tepkisini sürdürdü.

"Kızım Büyük Bir Travma Yaşadı"

Olayın ardından İngiliz basınına konuşan acılı anne yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlattı:

"Bir yerlerde o fotoğraflarımın bulunması fikri midemi bulandırıyor. Benim üstsüz halimin yanı sıra arkadaşımın ve küçük bir kız çocuğunun da görüntüleri var orada. Kim bilir şu an o fotoğraflar kimlerin elinde? Artık kızıma bir daha asla dışarıda kıyafet denetmem. Kızım büyük bir travma yaşadı; artık alışverişe gitmek istemiyor, kabinlere girmekten korkuyor."

Olayın ardından bir şüphelinin İngiliz polisine giderek ifade verdiği ve soruşturmada yetkililere yardımcı olduğu öğrenildi. Ancak şahıs henüz resmi olarak tutuklanmadı.

İngiliz emniyet yetkilileri, olayın yaşandığı saatte mağazada bulunan diğer tanıkların da acilen polise başvurması gerektiğini açıklayarak geniş çaplı bir inceleme başlattı. Alışveriş merkezi yönetimi ise polisle tam koordineli çalıştıklarını ve mağaza içi güvenlik önlemlerinin mercek altına alındığını belirtti.