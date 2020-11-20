"Söz Yetenekte" programı İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirildi

Cumhuriyet döneminin en büyük projelerinden olan İstanbul Havalimanı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi destekleriyle üçüncüsü düzenlenen "Söz Yetenekte" programına ev sahipliği yaptı.

Oylum Talu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen programın sonunda bir bilgi yarışması düzenlendi. Kazanan öğrenciler, tüm masrafları IGA tarafından karşılanarak, İGA Havalimanı İşletmesi ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü yetkilileri ile tanışma ve onlar eşliğinde İstanbul Havalimanını, apronları ve kuleyi ziyaret fırsatını da yakalayacak.

Programda konuşan İGA Havalimanı İşletmesi Teknik Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fırat Emsen, 42 aylık inşaat süreci boyunca, farklı milletten çalışanlarla yaklaşık 200 bin civarında kişinin Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük projesini hayata geçirmek için hep birlikte ter döktüklerini belirtti.

Emsen, halihazırda 6 bin 500 çalışanları olduğunu ve çalışanların yaş ortalamasının 30 civarında olduğunu belirterek, "Çok genç bir ekibiz. Çok genç olmamıza rağmen yakaladığımız uyum sayesinde birçok ilke ve birçok başarıya imza attık. Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil etmeye çalışıyoruz." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde inşaatlara ara vermediklerini aktaran Emsen, "Haziran ayında 3'üncü paralel pistimizi hizmete açtık. Bu pistin hizmete geçmesiyle birlikte aynı anda 3'lü paralel operasyonun yapıldığı Türkiye'de ilk havalimanı, Avrupa'da ikinci havalimanı olduk ve dünyada bu işi yapan 19 havalimanı arasına girdik. Bu pistin açılmasıyla birlikte taksi sürelerini yarı yarıya indirdik ve saatlik iniş kalkış uçak sayısını da 120'ye çıkardık." değerlendirmesinde bulundu.

İGA Havalimanı İşletmesi Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan da operasyonlarını yürüten ekibin yaş ortalamasının 30'un altında olduğunu ifade ederek, "Yeni bir ekip, hepsi çalışıyor ve başarılı bir ekip. Operasyon kontrol merkezimiz var, tüm operasyon buradan yönetiliyor." ifadelerini kullandı.

Büyükkaytan, İstanbul Havalimanı projesinin milli bir proje olduğunu dile getirerek, "Bu projeyi bizim dünyaya göstermemiz gerekiyordu. Şu anda kadar böyle bir projeyi bu kadar sürede bitirip, operasyona sorunsuz bir şekilde açan kimse yok. Bundan dolayı da biz havacılık literatüründe birinci noktadayız. Örnek gösteriliyoruz. Bunun en büyük desteği milli bir proje olması, Cumhurbaşkanımızın bize vermiş olduğu hedef ve inanmışlıktı." açıklamasını yaptı.

"Staj Seferberliği Projesi, OECD raporlarında örnek uygulama olarak gösterildi"

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Yetenek Kazanımı ve Organizasyon Dairesi Birim Müdürü Neşe Gülmez ise Ofisi Başkanlığının yürüttüğü Staj Seferberliği Projesi'nin OECD raporlarında örnek uygulama olarak gösterildiğini dile getirdi.

Gülmez, Ofis koordinasyonuyla üniversiteye bu sene yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine yönelik kariyer planlama dersleri verildiğini ifade ederek, "Bu, gençlerimize kariyer farkındalığı yaratmak, onların sektörleri ve kurumları daha yakında tanımasını sağlamak için başlattığımız bir proje. Pek çok üniversite vermeye başladı, önümüzdeki sene bütün üniversitelerde veriliyor olacak." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin 27 yaş ortalamasıyla en genç kamu kurumu olduğuna işaret eden Gülmez, "Yetenek Yönetim Sistemi ile lisans son sınıf, yüksek lisans öğrencilerine henüz okulu bitirmeden staj yapma ve bizim ofisimizde yarı zamanlı çalışma imkanı sunuyoruz. Devamında da bizim ekibimize tam zamanlı olarak katılabiliyor bu gençler." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Çiğdem Güvenç de genç yeteneklerin en çok tercih ettiği ve istihdam fırsatı bulduğu kuruluşlardan biri olduklarını aktardı.

Güvenç, "İnsan kaynakları profilimizi analiz ettiğimizde görüyoruz ki ülkemizin dört bir yanından, hemen hemen üniversitelerin tüm bölümlerinden gençler aramıza katılıyor ve kendi yeteneklerini kuruluşumuzun staj, eğitim, kurs imkanlarıyla birleştirerek gücümüze güç katıyor. Çok genç ve dinamik kurumuz." açıklamasını yaptı.