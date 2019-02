Sözen: "Şırnak'ta Devlet, Millet Kaynaşmasının En Güzel Örnekleri Sergilenmektedir"

Dünya Beşten Büyüktür Eğitim, Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Ziya Sözen, Şırnak 'ın harabe bir şehir görüntüsünden temiz pırıl pırıl bir şehir haline geldiğini söyledi.Dünya Beşten Büyüktür Eğitim, Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Ziya Sözen, harabe haline gelen Şırnak'ın kayyum atanmasıyla, halkın parasıyla halka gece gündüz demeden hizmet edilmesiyle yeni haline kavuştuğunu söyledi. Çukur olaylarında sokak çatışmaları ile PKK terör örgütü tarafından yerle bir edilen binaların yüzde 80'inin yıkıldığı, insanların yarısından fazla göç etmek zorunla kaldığı Şırnak'ın harabe bir şehir görüntüsünden, binaların tamamının devlet tarafından yenilendiği, alt yapısının yeniden tamamen yapıldığı, yollarının ve kaldırımlarının tamamına yakınının şehir estetiğine uygun yapıldığını kaydeden Sözen, kentin temiz pırıl pırıl bir şehir haline geldiğini dile getirdi. Sözen, "Daha kısa süre önce il kalsın mı, ilçe mi olsun tartışmalarına konu olan Şırnak ilimize hafta sonu yaptığımız üç günlük ziyarette beklediğimizden çok daha güzel bir Şırnak'ı görmenin mutluluğu ile Şırnak'tan ayrıldık. Çukur olaylarında sokak çatışmaları ile PKK terör örgütü tarafından yerle bir edilen binaların yüzde sekseninin yıkıldığı insanların yarısından fazla göç etmek zorunla kaldığı harabe bir şehir görüntüsünden, binaların tamamının devletimiz tarafından yenilendiği, alt yapısının yeniden tamamen yapıldığı, yollarının ve kaldırımlarının tamamına yakınının şehir estetiğine uygun yapıldığı temiz pırıl pırıl bir şehir gördük. Şırnak'ın o harabe günlerden kurtulup yeni haline kavuşmasında birçok etken vardır. Bunda halkın vergileriyle elde edilen gelirlerin tamamına yakınını terör örgütlerine gönderen HDP 'li belediye başkanının görevden alınarak yerine kayyum belediye başkanının atanması, atanan kayyum belediye başkanının halkın parasıyla halka gece gündüz demeden hizmet etmesinin etkisi çok büyüktür. Bu kayyum belediye başkanının hizmet belediyeciliğinin yanında gönül belediyeciliği yaparak halkın gönlüne de dokunmasının çok önemli etkisi vardır. Ayrıca Şırnak'a atandığı günden bu yana halkla adeta bütünleşen, zamanının çok büyük bölümünü halkla içi içe geçirerek, dürüst, ahlaklı ve aynı zamanda alçak gönüllü olması hasebiyle Şırnak halkının sevgilisi haline gelen Şırnak Valisi Mehmet Aktaş'ın çok büyük katkısı vardır. Geçmişte hep tepeden halka bakan devlet görevlilerinin çalıştığı, sürgün yeri olarak görülen Şırnak'ta adeta halkı devletten soğutan yöneticilerin yerini halka hizmet etmeyi hakka hizmet etmek olarak gören Vali ve diğer yöneticilerin varlığı adeta Şırnak halkının devlete olan güvensizliğinin yerine devletini seven ve güvenen bir konuma getirmiştir. Bir ilin gelişmesi, hizmet görmesi, o ildeki yöneticilerin halka bakış açısı ve bir birleriyle uyumlu çalışmasından geçmektedir. Şırnak'ta Valisi, belediye başkanı, komutanları, emniyet müdürü, cumhuriyet başsavcısı ve diğer kurum kuruluşlarının yöneticilerinin çok büyük bir uyum içerisinde çalıştıklarını, halka karşı alçak gönüllü ve babacan davrandıklarını, halka samimi ve içten davrandıklarını, her şeyden önemlisi halka hizmet etmekten mutluluk duyduklarına şahit olduk. Bu uyum ve ahenk zaten başarıyı da kendiliğinden getirmiştir. Bu uyumun yanı sıra Şırnak'ın yeniden toparlamasında gelişmesinde güvenliğin tesis edilmesi, huzur ve barışın sağlanması terör örgütlerinin etkisiz hale getirilmesinin de çok büyük payı vardır. Bunda bölgede görev yapan komutanların çok büyük etkisi vardır. Terörün halk üzerinden baskısının bittiği, halkın huzur ve barış içerisinde yaşamını sürdürdüğüne şahit olmak bizleri de son derece sevindirmiştir" dedi."Şırnak halkı devlete olan bağlılığını göstermeye başladı"Başta Şırnak Valisi ve diğer yetkililerden hak ettiği ilgi ve alakayı gören Şırnak halkının devlete olan bağlılığını ve sadakatini her ortamda göstermeye başladığını aktaran Sözen, şöyle devam etti:"Kısacası Şırnak'ta devlet, millet kaynaşmasının en güzel örnekleri sergilenmektedir. Şırnak'la ilgili söylenecek çok sözümüz olsa da sonuç olarak Şırnak halkının önümüzdeki günlere umutla bakması için birçok nedeni vardır. Yeter ki Şırnak halkı sağlanan huzuruna ve barış ortamına sahip çıksın. Beli kırılan terör örgütlerinin yeniden hayat bulmasına izin vermesin. Bütün bu gerçekler ışığında Şırnak izlenimlerimize güzel bir müjdeyle sonlandıralım. Bu uyum ve ahenk, devlet, millet kaynaşmasının etkilerini 31 martta yapılacak yerel seçimlerde Şırnak'a çok olumlu yansıyacağının müjdesini şimdiden verebiliriz. Cumhur İttifakı tarafından çok düzgün kişilerden gösterilen belediye başkan adaylarının da çok büyük etkisi ile yıllarca HDP'li belediyeler tarafından yönetilen başta Şırnak merkez, Güçlü Konak Beytüşşebap ilçeleri ve bir kaç belde de Cumhur İttifakı'nın adayları seçimleri kazanacaktır. Bu vesile ile uzun süre sonra Şırnak il ve ilçeleri hizmet belediyeciliği ve gönül belediyeciliği ile tanışacaktır. Böylece çok uzun yıllar terörle anılan bu yerler barış, huzur, kardeşlik iklimi ve coğrafi güzellikleri ile anılacaklardır. Kayyum belediye başkanlarının atandığı Cizre Silopi ve İdil de çok önemli ve güzel hizmetleri vatandaşlarla buluşturan belediye başkanlarına da teşekkürü borç biliyoruz. Biraz daha çaba ve gayretle halkın gönlünü kazanarak inşallah Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde de belediyeler HDP'den demokratik yollardan alınarak gönül belediyeciliği yapan ak kadrolara geçecektir. Bu konuda yıllarca terörden acı çeken Cizre, Silopi ve İdil halkına da çok büyük görevler düşmektedir. Aksi takdirde hizmetin en iyisine layık olan bu ilçelerin halklarına yazık olacaktır." - ŞIRNAK