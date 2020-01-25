SP Van İl Başkanı Özay İlhan: "Gün birlik ve beraberlik günüdür" - Son Dakika
Son Dakika Güncel SP Van İl Başkanı Özay İlhan: 'Gün birlik ve beraberlik günüdür' - Son Dakika

SP Van İl Başkanı Özay İlhan: "Gün birlik ve beraberlik günüdür"

6 saat önce

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, yaptığı basın toplantısında Elazığ'da yaşanan depremin kendilerini derinden üzdüğünü ifade ederek, "Gün birlik ve beraberlik günüdür" dedi.

SP Van İl Başkanı Özay İlhan:

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, yaptığı basın toplantısında Elazığ'da yaşanan depremin kendilerini derinden üzdüğünü ifade ederek, "Gün birlik ve beraberlik günüdür" dedi.


İl binasında düzenlenen toplantıda konuşan SP Van İl Başkanı Özay İlhan, dün akşam Elazığ ve Malatya illerinde yıkıma sebep olan ciddi bir deprem yaşandığını anımsatarak, bu depremin tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da üzüntüye neden olduğunu söyledi. Depremin acısını yaşamış bir kent olarak, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan İlhan, "Depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Depremler, ülkemizin kaderidir. Bu konuda hepimiz ders almalıyız. Başta devletimizin kurumları olmak üzere herkes olası depremlere karşı her daim hazır olmalıdır" dedi.


Açıklamalarında Van halkına çağrıda da bulunan Başkan İlhan, "Bizler Vanlı hemşehrilerimizi, depremde zarar görmüş olan vatandaşlarımıza, gücümüz yettiğince ayni ve nakdi yardımlarını direk ya da güvenilir yardım kuruluşları aracılığıyla yapmaya davet ediyoruz. Gün birlik ve beraberlik günüdür" ifadelerini kullandı. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:49 Kaynak: İHA
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