Spor 10'uncu uluslararası 5 ocak adana kurtuluş yarı maratonu ve halk koşusu tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor 10'uncu uluslararası 5 ocak adana kurtuluş yarı maratonu ve halk koşusu tamamlandı - Son Dakika

Spor 10'uncu uluslararası 5 ocak adana kurtuluş yarı maratonu ve halk koşusu tamamlandı

6 saat önce

SPOR 10'uncu Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu tamamlandıNuri PİR-Ruşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)-ADANA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümü anısına düzenlenen 10'uncu Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu yoğun...

SPOR 10'uncu Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu tamamlandı

Nuri PİR-Ruşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)-

ADANA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümü anısına düzenlenen 10'uncu Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu yoğun katılımla tamamlandı. Halk koşusuna bebek arabasındaki bebekleriyle katılan yabancı bir aile ilgi odağı oldu.

Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 21 kilometrelik Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'na Türkiye, Etiyopya, Kenya, Fas, Mısır, İspanya, Fransa, Almanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bin 120 atlet katıldı. 4 kilometrelik halk koşusunda ise 5 bin kişi ter döktü.

BEBEKLERİYLE KOŞTULAR

Atatürk Parkı'nda başlayan koşular, kentin tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı güzergahın ardından Merkez Park'ta son buldu. Her yaştan katılımın olduğu halk koşusunda, bebek arabasıyla koşan bir aile renkli görüntüler oluşturdu. Özel harekat polisleri de maraton güzargahında güvenlik önlemi aldı. Çevredeki vatandaşlar koşanları ilgiyle izledi. Koşuya katılanlara madalya takılırken dereceye girenlere toplamda 122 bin TL para ödülü dağıtıldı.

10. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nu sonucunda erkeklerde Kenyalı sporcu Joseph Karanja Nganga 1 saat 1 dakika 14 saniye ile, kadınlarda ise Kenyalı atlet Irine Jepchumba Kimais, 1 saat 9 dakika 1 saniye ile birinci olarak 20 bin TL para ödülü aldı. İkinci olan Kenyalı erkek atlet Bernard Cheruiyot Sang ile Etiyopyalı kadın atlet Atalel Anmut Darge 10 bin TL ödül alırken, üçüncü olan Etiyopyalı erkek atlet Getaye Fisseha Gelaw ile Kenyalı kadın atlet Daisy Jeptoo Kimeli 5 bin TL para ödülü aldı. Erkekler kategorisinde Türk sporcu Kemal Yıldırım 7'nci olurken, kadınlar kategorisinde Yasemin Can Arslan 6'ncı oldu. Düzenlenen ödül töreninde dereceye gören atletlere madalyanın yanı sıra kupa da verildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, törende yaptığı konuşmada, 'Önceki koşulara göre bu yıl çok fazla katılım oldu. Erkek ve kadınlarda birincilikler ve ödüller Kenyalı sporculara gitti. Onun sihrini bize söylerlerse biz de bilelim. Koşuya katılan herkesi yürekten kutluyorum' dedi.

Spor 10'uncu uluslararası 5 ocak adana kurtuluş yarı maratonu ve halk koşusu tamamlandı

Adana, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 03:26 Kaynak: DHA
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