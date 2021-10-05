2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nın açılış töreni yapıldı - Son Dakika

İtalya'nın ev sahipliği yaptığı 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nın (Trigames 2021) açılış töreni gerçekleştirildi.

Ferrara kentinde düzenlenen oyunların açılış seremonisi Paolo Mazza Stadı'nda yapıldı.

Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda müsabakalar yarın başlayacak. 6-10 Ekim tarihlerinde müsabakaların yapılacağı organizasyonda Türkiye'yi atletizm, futsal, judo, yüzme, basketbol, tenis ve masa tenisi branşlarında toplam 63 sporcu temsil edecek.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Federasyon Başkanı Birol Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa şampiyonaları, Uluslararası Down Sendromu Spor Federasyonu tarafından ilk defa 'Avrupa Oyunları' adı altında bir arada düzenleniyor. Türkiye olarak büyük bir kafileyle ülkemizi temsil edeceğiz. Hedefimiz ülkemize rekor sayıda madalyalarla dönmek. Türk milletimizin dualarını ve desteğini bekliyoruz. Bize her zaman destek olan Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Kocaömer'e ve emeği geçen, destek olan herkese teşekkür ediyorum."