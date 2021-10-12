İkinci Yarıya Üç Gollü Başlangıç - Son Dakika

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü futbol takımı deplasmanlı süper 1. Liginin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptı.

Türkiye Sesi Görenler B1 Hiç Görmeyenler futbol deplasmanlı süper 1. liginin kurulduğu 7 sene boyunca şampiyonluklara ambargo koyan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü futbol takımı, ligin ikinci yarısının ilk maçında Bursa Yıldırım Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübünü 3-0 yenerek yine şampiyonluğun bir numaralı adayı olduğunu gösterdi.

Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Atatürk Spor Parkında oynanan maçta baştan sona kadar üstün bir futbol sergileyen Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü futbol takımı, Kahraman Kurbetoğlu'nun hat-trick yaptığı mücadeleyi kazanmasını bildi.

Eksik maçını kazanması halinde ligin zirvesine çıkacak olan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, tam kadro çıkacağı maçı kazanıp şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeyi hedefliyor.