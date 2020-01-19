Spor edremit belediyesi gürespor 2 saniye kala bursa bşb'yi devirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor edremit belediyesi gürespor 2 saniye kala bursa bşb'yi devirdi - Son Dakika

Spor edremit belediyesi gürespor 2 saniye kala bursa bşb'yi devirdi

6 saat önce

SPOR Edremit Belediyesi Gürespor 2 saniye kala Bursa BŞB'yi devirdiFatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir) (DHA) - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Edremit Belediyesi Gürespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u maçın bitimine 2 saniye kala bulduğu sayıyla 72-70 yendi.

SPOR Edremit Belediyesi Güre spor 2 saniye kala Bursa BŞB'yi devirdi

Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT (Balıkesir) (DHA) - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Edremit Belediyesi Gürespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u maçın bitimine 2 saniye kala bulduğu sayıyla 72-70 yendi.

Edremit Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Edremit Belediyesi Gürespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti. Çekişmeli geçen müsabakada Gürespor maç boyunca üstünlüğünü korurken, son çeyreğe girildiğinde top kayıplarıyla Bursaspor skoru dengeledi. Karşılaşmanın bitimine 2 saniye kala fual atışı kullanan Gürespor, karşılaşmadan 72-70'lik skorla galip ayrıldı.

EDREMİT BELEDİYESİ GÜRESPOR BASKETBOL KULÜBÜ BAŞKANI ÇETİN: KAZANDIK, ÇOK MUTLUYUZ

Basketbolda saniyelerin çok önemli olduğunu vurgulayan Edremit Belediyesi Gürespor Basketbol Kulübü Başkanı Ahmet Çetin, heyecanlı bir karşılaşma olduğunu söyledi. Play Off'lardaki yerlerini daha sağlama aldıklarını belirten Çetin, "Bu sene şanssız bir sezon geçirmemize rağmen galip ayrıldık. Amerikalı oyuncumuz, maalesef annesinin rahatsızlığından dolayı ülkesine dönmek zorunda kaldı. Yeni bir Amerikalı oyuncumuz geldi. O da dün antrenmanda dizini sakatladı. Deniz Doğan sakatlandı. İnşallah bu sene daha fazla sakatlık yaşamayız. Bugün çok önemli bir maç kazandık. Basketbol, son saniyeye kadar heyecanla devam eden bir spor dalı. Ben burada saniye değil, 3 salise kala uzatmaya gidip, kazandığımız maç hatırlıyorum. Bugün Bursa Büyükşehir Belediyesini yenerek, play-off'taki yerimizi daha sağlama aldık. Edremit basketbolu seviyor. Tribünler de doluydu. Kazandık, çok mutluyuz. Edremit Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan'a ve tüm belediye ekibine teşekkür ediyorum? dedi.

Spor edremit belediyesi gürespor 2 saniye kala bursa bşb'yi devirdi

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Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:18 Kaynak: DHA
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