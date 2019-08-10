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SPOR Fenerbahçe Sivas'ta çiçeklerle karşılandı

1 saat önce

SPOR Fenerbahçe Sivas'ta çiçeklerle karşılandıVIDEO YOKEraydın AYTEKİN-Uğur YİĞİTSİVAS, (DHA)SİVAS'ta bu yıl 21'incisi düzenlenecek Cumhuriyet Kupası maçında Demir Grup Sivassapor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi kente geldi.

SPOR Fenerbahçe Sivas'ta çiçeklerle karşılandı
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Eraydın AYTEKİN-Uğur YİĞİTSİVAS, (DHA)
SİVAS'ta bu yıl 21'incisi düzenlenecek Cumhuriyet Kupası maçında Demir Grup Sivassapor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi kente geldi.
Sarı-lacivertliler, İstanbul'dan kalkan uçakla saat 14.00 sıralarında Sivas Nuri Demirağ Havaalanı'na indi. Havaalanında bekleyen az sayıda taraftar teknik direktör Ersun Yanal ile futbolculardan kaptan Emre Belözoğlu'na çiçek verdi. Taraftarlarla fotoğraf çektirip forma imzalayan futbolcular takım otobüsü ile kent merkezine hareket ederek dinlenecekleri otele geçti. Otel önünde de Fenerbahçe kafilesini taraftarlar coşkuyla karşıladı. İki takım Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe kafilesinde şu isimler yer aldı
Harun Tekin, Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Mauricio Isla, Sadık Çiftpınar, Diego Reyes, Okan Turp, Murat Sağlam, Abdülcebrail Akbulut, Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Victor Moses, Nabil Dirar, Deniz Türüç, Alper Potuk, Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç.
Fenerbahçe, Sivas, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 03:43 Kaynak: DHA
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