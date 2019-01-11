Spor Fikret Orman Transferler Süreç İçerisinde Belli Olacak
45 dakika önce
Spor Fikret Orman Transferler süreç içerisinde belli olacakMustafa AKIN - İbrahim Alioğlu Antalya,(DHA) -Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin (TÜFAD) düzenlediği, 2'nci FIFEX Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı'na katıldı.
Spor Fikret Orman
Transferler süreç içerisinde belli olacak
Mustafa AKIN - İbrahim Alioğlu Antalya
,(DHA
) - Beşiktaş Kulübü
Başkanı Fikret Orman, Türkiye Futbol
Antrenörleri Derneği'nin (TÜFAD) düzenlediği, 2'nci FIFEX Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı'na katıldı.
Orman, burada yaptığı açıklamada, "Rahmetli Metin Türel
hocamızın adına düzenlenen bu antrenörler seminerinde konuşacağım. Metin Türel ağabeyimiz bize hocalık yaptı Beşiktaş Kulübü'nde. Hocalık yaptığı dönemde babam yöneticisiydi. Benim 12 yaşlarından beri tanıdığım birisi. Futbol duayeniydi Türk futbolunda. O'nun adına düzenlenmiş olmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Kulüpler adına, Beşiktaş adına bir konuşma yapacağız diye konuştu.
TRANSFERİ SON SÜRECE BIRAKTIK"
Transfer dönemlerini mali açıdan son sürece bıraktıklarını ifade eden Orman, "Bu sene öyle yapmadık. İhtiyacımız olan iki ana nokta vardı. Bir tanesi santrfordu ve Burak'la anlaştık. Bir tanesi de stoperdi. Takım komple kampta. Bir eksiğimiz görünmüyor. Bize gelmiş rapor yok. Bir sağ bek transferi yapabiliriz. Yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak" şeklinde konuştu.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:18 Kaynak: DHA
Futbolcular, Dinler Bahçesi'nde Cuma Namazı Kıldı
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Antrenörlük Zor ve Zaman Harcanan Bir İş
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Burak Yılmaz'a Kefilim
Neymar'ın, Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu'yu Arayarak 'Beni Alın' Diye Yalvardığı İddia Edildi