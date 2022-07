Kenan Karaman: Beşiktaş'ta hayallerim var, birincisi şampiyon olmak

"Kamp ağır geçse de hepimiz fit durumdayız"

Ali DANAŞ/ BAD HARING (Avusturya), - Geçen sezon Beşiktaş'a gelen ve son maçlara kadar hücumda beklentileri karşılayamayan Kenan Karaman, Valerien Ismael'le birlikte ligin bitimine bir kaç maç kala sağ kanat-bek pozisyonunda oynamaya başlamıştı. Bu mevkideki performansıyla sezon boyu aldığı eleştirileri övgüye dönüştüren Kenan, Avusturya kampında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunarak hem kendi hem de takımın yaşadıklarını anlattı.Geçen sezon beklentilerin çok yüksek olduğunu ancak Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlığın ve sakatlıkların moral bozukluğuyla bir türli dengeyi sağlayamadıklarını söyleyen tecrübeli futbolcu, kendi performansı için de taraftarların tepkisini normal karşıladığını belirtti.Antrenmanların oldukça yoğun geçtiğini ifade eden Kenan Karaman, "Antrenmanlar oldukça yoğun geçiyor. Gerçekten baya sıkı çalışıyoruz. Bütün takım oldukça fit şekilde geldi kampa. Hoca da oradan devam etti. Bizim fit olduğumuzu gördü. Daha çok kondisyon ağırlıklı idmanlar oluyor. Bir sonraki kampta da daha detaylı çalışmalara geçeceğiz. Zaten hoca sezon sonunda bizi tembihlemişti. Fit gelmemiz yönünde bizi uyarmıştı. Ağır bir kamp dönemi oluyor. Herkes kendine iyi bakmış. Herkes hem tatilini yapmış hem de iyi çalışmış. Oldukça yüksek tempolu antrenmanlar yaptık. Hemen hemen herkes idmanları çok iyi çıkardı" diye konuştu"YENİ GELENLERİN TAKIMA İYİ ADAPTE OLMASINI SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"Takım olarak çok iyi anlaştıklarını ifade eden Kenan Karaman, "Ortam gerçekten çok güzel, eğlenceli. Takım arkadaşlarımızla, aramızda çok iyi anlaşıyoruz. Yeni gelen oyuncuların da takıma iyi adapte olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Onlar da rahat bir şekilde kendilerini huzurlu hissetsinler, takıma en kısa dönemde iyi katkılar versinler diye aramıza alıyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımız olacak. Onları da bekliyoruz" ifadelerini kullandı."GEÇEN SEZON BİZDEN BEKLENTİLER ÇOK YÜKSEKTİ BAŞARAMAYINCA MORALLER BOZULDU"Siyah-beyazlı ekipte geçen sene beklentilerin oldukça yüksek olduğunu ancak şanssız dönemlerden geçtiklerini belirten Kenan Karaman, "Geçen sene beklentiler baya yüksekti. Bizde kendi beklentilerimizi yüksek tuttuk. Bunları başaramayınca tabi ki moraller baya bozuldu. Avrupa'da aldığımız sonuçlar takımın moralini baya aşağı çekmişti. Biraz şansızlık da oldu. Koronavirüs vakaları ve ilk haflarda yaşanan sakatlıklar oldu. Bir türlü istediğimiz dengeyi sağlayamadık. Neredeyse tam kadro olarak hiç sahaya çıkamadık. Ben de dahil çoğu oyuncunun başka mevkilerde görev alması gerekiyordu. Geçen sezon takıma genç oyuncular kazandırdık ki, bu bir avantajdı. Ancak tabii ki Beşiktaş'ın hedefi her zaman şampiyonluktur. Avrupa'da da iyi sonuçlar almaktır. Onları maalesef başaramadık. İnşallah onu bu sezon telafi edeceğiz" şeklinde konuştu."DUYGUSAL VE ZİHİNSEL BİR ÇÖKÜŞ VARDI"Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarlardan tepki gören Kenan Karaman, beklenti yüksek olduğu için gösterilen tepkinin de normal olduğunu dile getirdi. Avrupa Şampiyonası nedeniyle geçen sezon takımla birlikte kamp dönemi geçiremediğine dikkat çeken 28 yaşındaki kanat oyuncusu, "Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta tam bir kamp dönemi geçiremedim. Avrupa Şampiyonası vardı. Onun da etkisi vardı. Milli takımla Avrupa Şampiyonası kötü geçince hem duygusal hem de zihinsel olarak bir çöküş vardı bende. Sonrasında takımda da iyi gitmeyince bu ister istemez benim performansıma da yansıdı. Burada taraftarların tepkisi gayet normal. Çünkü, Beşiktaş'ta oynuyorsun. Beklentiler var. Forvet oynadığın zaman insanlar gol bekliyor. Gol atamayınca da tabii ki eleştiriler olacak. Ben gerçekten tüm kariyerim boyuncu kendime çok iyi bakmışımdır. Hep ekstra çalışmalar yaptım. Kendime güvenim her zaman sonsuzdur. Son haftalarda da taraftarla bir samimiyet oldu. Sezonu öyle kapattığım için de çok mutluyum. İnşallah bu sezon iyi bir kamp dönemi geçirip, daha başka bir performans göstereceğime inanıyorum." dedi."SANTRFORDA TEK BAŞINA OYNAMAK ALIŞTIĞIM BİR POZİSYON DEĞİLDİ"Sezon başlarında ileri uçta tek başına görev yaptığı belirten Kenan Karaman, şöyle konuştu: "Önde tek başına oynamak, alıştığım bir pozisyon değildi. Onun da etkisi oldu tabi. Ancak hoca öyle görev verdi. Ben her görevi en iyi şekilde tamamlamaya çalışıyorum. Milli takımda daha çok sağ tarafta oynadım. Ancak sol açıta da görev almıştım. Bunun da etkisi olmuştur ancak sadece buna bağlamak doğru olmaz.""HOCA FENERBAHÇE MAÇINDAN ÖNCE BENİ ÇAĞIRDI VE SAĞ KANAT İÇİN BANA GÜVENDİĞİNİ SÖYLEDİ"Geçtiğimiz sezonun son haftalarında kanat bek olarak görev yapan Kenan Karaman, bu bölgede oynamasının kendi kariyer gelişimi için iyi olduğunu söyledi. Son maçlarda iyi performans sergilediğini belirten Karaman, şu ifadeleri kullandı: "O pozisyonu tam sağ bek olarak değerlendirmek yanlış olur. Klasik bir sağ bek değil. Daha önce açıkta oynadığım pozisyonların farklı bir tarzı diyebilirim. Çünkü hem ofansif hem de defansif olarak görev yapıyorsunuz. Benim aklıma yoktu böyle bir pozisyon. Ancak hoca Fenerbahçe maçından önce beni odasına çağırdı. Orada aramızda bir konuşma geçti. Benim orada oynayabileceğimi düşündü. Bana güvendi ve orada oynamak ister misin diye sordu. Bende tabi ki böyle önemli bir derbi maçta, 'elimden geleni yaparım' dedim. Benim için yeni pozisyon olsa bile en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım. Gerçekten Fenerbahçe karşılaşması da dahil son maçlarda iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Benim için de iyi oldu. Gelişimim için yeni pozisyonlar keşfetmek gelişimim için güzel bir şey. Onun için ben orada oynamam gibisinden bir tavrım olmadı.""3-4-3 DAHA FAYDALI BU SİSTEMİ OYNAYACAĞIZ"Hoca 3'lü sistemde beni orada düşünüyor. Kanat bek olarak geçiyor o pozisyon. Hocamın görev vermesi halinde son maçlarda olduğu gibi Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil edeceğim. Ben Almanya'da, Bundesliga'da daha önce oynamıştım orada. O sistemi kullanan hocalar vardı. Türkiye'de çok fazla görünmeyen bir sistem. Bazı takımlar yeni yeni denemeye çalışıyor. Gerçekten zor bir sistem. Zor demek istediğim şey sistemin detayları. Herkesin ne yapacağını bilmesi gerekiyor. Hocamızın geldiği dönemde bu sistemi hemen uygulaması ve bununla birlikte hemen iyi sonuçlar almamız beni açıkçası şaşırttı. Şimdi zamanımız olduğu için daha detaylı çalışıyoruz. Kim nereye gidecek, kimin nerede baskı yapması gerekiyor. Birisi önde baskı yapınca diğerlerinin nasıl pozisyon alması gerekiyor gerçekten detaylı bir çalışma oluyor. Bu bizi, bu sisteme daha bağlı kılacaktır. Daha faydalı bu sistemi oynayacağımıza inanıyorum" diye konuştu."SAĞ TARAFA GEÇMEMLE HEM BENİM HEM ROSİER'İN PERFORMANSI ARTTI"Rosier ile aralarındaki rekabetin takıma olumlu yansıyacağını ifade eden Kenan Karaman, "Ben bunu çok olumlu, pozitif görüyorum. Ondan önce Rosier'in o pozisyonda pek alternatifi yoktu. Benim de orada iyi bir performans sergilemem Rosier ile ikimizi bir rekabete sürükleyecektir. Rekabet her zaman takım içinde çok iyidir. Hem benim hem de Rosier'in performansı artar. Bu rekabetin ikimizi de çok olumlu etkileyeceğine, ikimizin de orada iyi performans vereceğine inanıyorum" dedi."BEŞİKTAŞ'TA HAYALLERİM VAR. BİRİNCİSİ ŞAMPİYON OLMAK"Yeni sezonda kendisine gol ya da asist hedefi koymadığı dile getiren Kenan Karaman hedefinin geçen sezondan daha iyi olmak olduğunu söyledi. Kenan Karaman sözlerini şöyle sürdürdü: "Kafamda bir sayı belirlemedim. Ancak öncelikle geçen seneden daha iyi olmak istiyorum. Bu formayı giydiğim her maçta gerçekten çok gururluyum. Benim de Beşiktaş'ta hayallerim var. Birincisi şampiyon olmak, Beşiktaş ile bunu yaşamak. Bu sene buna çok odaklandım. Bu sene kendimi ona göre hazırladım. Hem kamp öncesi hem de şimdi kampta çok konsantreyim. Hedefim öncelikle bu.""3 BÜYÜK TAKIMDAN DA TEKLİF ALDIM"3 büyük takımdan teklif aldığını söyleyen Kenan Karaman, "Avrupa Şampiyonası'nda görev aldığım dönemde 3 büyük takımdan da teklif aldım. Ancak bana en sıcak davranan, en çok ilgilenen Beşiktaş'tı. En güzel hissi bana Beşiktaş verdi. Benim de tercihim gerçekten çok kolay oldu. Beşiktaş'ı tercih ettim ve inşallah bu tercihimle hayallerimi de gerçekleştiririm" ifadelerini kullandı."İNŞALLAH MİLLİ FORMAYI YENİDEN GİYERİM"Tekrardan milli takıma dönmeyi hedeflediğini de belirten Kenan Karaman, "Son 2 kampta, milli takıma çağırılmadım. 4 sene boyunca hep gittim ancak son 2 kamp olmadı. Kuntz hoca ile en son Riva'da idman sonrasında görüşmüştük. Güzel bir sohbetimiz oldu. O da ekibiyle birlikte bizleri takip ediyor. Beşiktaş'ta iyi bir performans gösterip, inşallah milli formayı tekrardan giyerim" diye konuştu."3-0 YENİLDİĞİMİZ MAÇTAN SONRA BİZİ TRİBÜNLERE ÇAĞIRDILAR, ORADA ÇOK DUYGULANDIM"Gelecek sezon için taraftarlara mesajı sorulan Kenan Karaman, sözlerini şöyle noktaladı:

"Taraftarlarımız geçen sene bizi inanılmaz şekilde iyi destekledi. Kötü oynadığımız maçlarda bile inanılmaz şekilde arkamızda durdular. Çok iyi hatırlıyorum, Kasımpaşa'ya iç sahada 3-0 yenildiğimiz maçtan sonra bizi tribünlere çağırdılar. Orada çok duygulandım ve ben gerçekten çok düşündürdü. O yüzden kendimi o kadar odakladım ki bu sene taraftarlarımıza güzel şeyler yaşatmak istiyoruz. Beşiktaş taraftarı her zaman takımının arkasında. İyi bir performans gösterip, onlarla beraber inşallah güzel bir sezon geçireceğiz."