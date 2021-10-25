Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda ikinci olan Hayriye Türksoy Hançer, memleketi Kayseri'de coşkuyla karşılandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İtalya'da gerçekleştirilen Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda 48 kilo full contact branşında ikinci olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Kulübü sporcusu Hayriye Türksoy Hançer, Kayseri Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Karşılamaya katılan Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş, sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Kıymetli sporcumuz aldığı başarılı sonuçla gerek kulübümüzü, gerek Kayseri Büyükşehir Belediyesini, gerekse ilimiz Kayseri'yi sevindirmiş ve gururlandırmıştır. Sporcumuz azimli çalışmasını dünya şampiyonasında final oynayarak taçlandırmıştır." ifadelerini kullandı.

Kocasinan masa tenisi takımları şampiyon oldu

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi A ve B erkek ile A ve B bayan takımları, Küçükler Takım Bölge Yarışmaları'nda Türkiye şampiyonu oldu.

Ankara'da yapılan müsabakalar sonucu Türkiye şampiyonu olan küçük sporcuları Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tebrik etti.

Her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın her alanda yetişmelerini sağlamak adına yoğun gayret sarf ediyoruz. Yavrularımıza imkan sağlandığında nasıl başarılı olduklarını görüyoruz. Yine Kocasinan Spor Kulübü sporcuları, müsabakalarda büyük başarılara imza attı. Küçük yavrularımız, Türkiye şampiyonu oldu. Bundan dolayı çocuklarımızı ve onlarla birlikte bu işe emek veren A Milli Takım Antrenörü Halil Adak ile Genç Bayan Milli Takım Antrenörü Kemal Balım hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Başkan Çolakbayrakdar çalışmaları denetledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmalarını denetledi.

Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmaları devam eden Seyrani Mahallesi'nde yeni yapılacak 4 ana aksın alanı ile çevre düzenlemesini inceledi.

Bölgeye yeni bir çehre, Kayseri'ye ise yepyeni bir bölge kazandıracaklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları aktardı:

"Seyrani Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Dönüşümle birlikte imarsız yapılar yıkılarak, yerine modern binalar yapılacak. Bir yandan da yeni binaların ihtiyacı olan park yapımı, yol ve diğer donatıları hızlı bir şekilde yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. Özellikle yılsonu dolayısıyla tamamlanmış binaların teslimiyle hemşehrilerimizin bu kışı huzurlu bir şekilde sıcak yuvalarında geçirmeleri için çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyoruz. Bölgemizde dönüşüm çalışmaları devam ettiği için tamamında çalışmaları yerine getiremesek de bitmiş binaların çevresini yerinde tespit ediyoruz. Planladığımız şekilde 4 ana aksın yollarını açacağız. Hemşehrilerim, bu 4 ana aksın açılmasıyla huzurlu bir şekilde daha konforlu ortamda yaşayabilecek."