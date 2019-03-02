Son Dakika Haberleri: Spor Nazım Canca Avrupa Judo Kupası'nın İlk Gününde Türkiye 13 Madalya Kazandı

Spor Nazım Canca Avrupa Judo Kupası'nın İlk Gününde Türkiye 13 Madalya Kazandı

54 dakika önce

Spor Nazım Canca Avrupa Judo Kupası'nın ilk gününde Türkiye 13 madalya kazandıLevent YENİGÜN KEMER, (Antalya) (DHA) - 16 ülkeden 495 kadın ve erkek sporcunun katıldığı Uluslararası 26'ncı Nazım Canca Ümitler Avrupa Kupası'nın ilk gününde milliler 4 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplamda...

Spor Nazım Canca Avrupa Judo Kupası'nın ilk gününde Türkiye 13 madalya kazandı

Levent YENİGÜN KEMER, (Antalya) (DHA) - 16 ülkeden 495 kadın ve erkek sporcunun katıldığı Uluslararası 26'ncı Nazım Canca Ümitler Avrupa Kupası'nın ilk gününde milliler 4 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplamda 13 madalya kazandı.

Türk judosunun kurucuları arasında yer alan ve Mustafa Kemal Atatürk ile Celal Bayar'ın yakın koruması olarak çalışan Nazım Canca anısına 1993 yılından günümüze kadar geleneksel hale gelen turnuvaya bu yıl rekor katılım oldu. Avrupa Judo Birliği'nin yıllık müsabaka takviminde yer bulan Ümitler Avrupa Judo Kupası 26'ncı (Nazım Canca) Judo Turnuvası'nda ilk gün kadınlarda 40, 44, 48, 52; erkeklerde ise 50, 55, 60 ve 66 kilolarda madalyalar sahibini buldu.

KADINLAR

40 Kilo 1. Doğa Süren (Türkiye), 2. Ecre Alayıldız (Türkiye), 3. A. Zhumagaliyeva (Kazakistan), 3. Aysun Ağdeve (Türkiye)

44 Kilo 1. Merve Azak (Türkiye), 2. E. Sonay Birinci (Türkiye), 3. Müberra Güneş (Türkiye), (Türkiye), 3. Hanife Özcan (Türkiye)

48 Kilo 1. Sıla Sersin (Türkiye), 2. A. Guseinova (Rusya), 3. D. Ruskova (Rusya), 3. Buketnur Karabulut (Türkiye)

52 Kilo 1. C. Devictor, (Fransa), 2. N. Lolaze (Gürcistan), 3. Mevheş Şahinoğlu (Türkiye), 3. A. Nur Tunca (Türkiye)

ERKEKLER

50 Kilo 1. M. Vedzizhev (Rusya), 2. Enes Çakan (Türkiye), 3. Y. Amandyk (Kazakistan), 3. N. Sarıkbayev (Kazakistan)

55 Kilo 1. Talha Büyükeser (Türkiye), 2. K. Süleymanov (Azerbaycan), 3. S. Zamanlı (Azerbaycan), 3. B. Chegemov (Rusya)

60 Kilo 1. İ. Petrov (Rusya), 2. D. Bakhbakhashvili (Gürcistan), 3. M. Adil (Kazakistan), 3. S. Darbinyan (Ermenistan)

66 Kilo 1. G. Tarashvili (Gürcistan), 2. N. İsmayilova (Azerbaycan), 3. E.Tchintcharashvili (Gürcistan), 3. A. Tabukashvili (Gürcistan)

Öte yandan yarın sona erecek Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda kadınlarda 52, 63, 70, +70 kilo; erkeklerde ise 73, 81, 90 ve +90 kiloda judokalar madalya için tatamiye çıkacaklar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:36 Kaynak: DHA

Antalya, Avrupa, Türkiye, Güncel
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