Spor otomobilin süratle motosiklete çarptığı feci kaza kamerada - Son Dakika

Spor otomobilin süratle motosiklete çarptığı feci kaza kamerada

Sakarya'nın Hendek ilçesinde spor otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı feci kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde spor otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı feci kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Süratli bir şekilde cadde üzerinde seyir halinde olan aracın çarptığı motosikletteki gençler metrelerce havaya savruldu.

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Kaza, dün gece saatlerinde Hendek ilçesi Köprübaşı Mahallesi Osman Yılmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BG 4424 plakalı T.A. idaresindeki spor otomobil ile plakası bulunmayan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 16 yaşındaki Ali A. ile Ahmet S. ve 27 yaşındaki Suat A. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklette bulunan Ali A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer 2 yaralı ise Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar buradaki ilk müdahalelerinin ardından ise Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.


Feci kaza anı kamerada


Yaşanan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazayı saniye saniye kaydeden görüntülerde; motosikletin yola çıkış anı ve cadde üzerinde süratli bir şekilde seyreden otomobilin motosiklete çarpma anı yer alıyor. Çarpışmanın etkisiyle ise motosiklette bulunan gençlerin metrelerce havaya savrulduğu anlar görüntülere yansıyor. - SAKARYA

Köprübaşı, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 23:14 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Spor otomobilin süratle motosiklete çarptığı feci kaza kamerada - Son Dakika
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