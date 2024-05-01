Yeşilay'ın 11. Geleneksel Bisiklet Turu 5 Mayıs'ta düzenlenecek - Son Dakika
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Spor

Yeşilay'ın 11. Geleneksel Bisiklet Turu 5 Mayıs'ta düzenlenecek

Yeşilay\'ın 11. Geleneksel Bisiklet Turu 5 Mayıs\'ta düzenlenecek

Yeşilay'ın 2011 yılından bu yana organize ettiği Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'nun 11'incisi, 5 Mayıs 2024 Pazar günü 'Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim' sloganıyla düzenlenecek.

01.05.2024 16:17  Güncelleme: 16:24
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Yeşilay'ın 2011 yılından bu yana organize ettiği Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'nun 11'incisi, 5 Mayıs 2024 Pazar günü 'Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim' sloganıyla düzenlenecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun iş birliğiyle Türkiye'nin tüm şehirlerinde eş zamanlı düzenlenecek Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, 10 bini aşkın bisikletseveri bir araya getirerek bağımlılıkların zararlarına dikkat çekecek ve sağlıklı yaşam bilincinin artmasına katkıda bulunacak. Spor yaparak bağımlılıklarla mücadelenin önemini vurgulamak ve sporu daha geniş kitlelere yaymak için yıl boyunca bisiklet turları düzenleyen Yeşilay'ın bu yıl 11'incisini düzenleyeceği Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu için geri sayım başladı.

Türkiye'nin en büyük bisiklet organizasyonlarından biri olan ve Ziraat Katılım, Kahve Dünyası, Bisan ve Türkiye Sigorta'nın katkılarıyla düzenlenen Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'nun 11'incisi, 5 Mayıs Pazar günü yapılacak. Yeşilay şubeleri, Yeşilay Spor Kulüpleri, gönüllüler ve bisikletseverlerin katılımıyla 81 ilde eş zamanlı yapılacak etkinlik, Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp; Sivas Caddesi-Kızılırmak Caddesi güzergahından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde sona erecek. Katılımcılar ister kendi bisikletleriyle,isterlerse organizasyonumuza destek olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ. sporaskayseri.com.tr adresi üzerinden kayıt yaptırarak temin edeceği bisikletlerle de katılım sağlayabilecekler. "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla düzenlenen tur, diğer illerde de şehrin önemli merkezlerinden geçerek Türkiye genelindeki bisikletseverleri bir araya getirecek.

Kayseri Yeşilay Şube Başkanı Mehmet Çifçi, her yaştan profesyonel ve amatör bisikletseverin katılımına açık olacak etkinlikle ilgili olarak, "Sağlıklı yaşamı desteklemek için bu yıl on birincisini gerçekleştireceğimiz Yeşilay Bisiklet Turu'nda Şehrimizde hep birlikte pedal çevirerek bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturacağız. Tüm bisikletseverleri, katılımın her yıl giderek arttığı turumuza bekliyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeşilay'ın 11. Geleneksel Bisiklet Turu 5 Mayıs'ta düzenlenecek - Son Dakika

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