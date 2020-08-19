SPOR Rıza Kayaalp Kariyerimi olimpiyat altın madalyası ile noktalamak istiyorum - Son Dakika

SPOR Rıza Kayaalp Kariyerimi olimpiyat altın madalyası ile noktalamak istiyorum

SPOR Rıza Kayaalp: Kariyerimi olimpiyat altın madalyası ile noktalamak istiyorum"Aralık ayında Dünya Şampiyonası düzenlenebilir""2-3 yıldır zorluklarla güreştim.

SPOR Rıza Kayaalp: Kariyerimi olimpiyat altın madalyası ile noktalamak istiyorum

"Aralık ayında Dünya Şampiyonası düzenlenebilir"

"2-3 yıldır zorluklarla güreştim. Şimdi iyileşince de rakiplerimin karşısına daha güçlü ve kuvvetli çıkarım"

"Fazla kilolarımdan kurtuldum"

Mustafa AKIN - Namık Kemal KILINÇ/ Serik(Antalya),(DHA) -

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, "Sakatlıklarım geçti, rakiplerimin karşısına yüzde yüzümle çıkabilecek durumdayım, artık onlar düşünsün" dedi.

Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan milli güreşçi Rıza Kayaalp, gözünü olimpiyatlara dikti. Bu sene koronavirüs salgını sebebiyle yapılamayan olimpiyatların 2021 yılında düzenlenmesini bekleyen Rıza Kayaalp, altın madalya kazanıp kariyerini zirvede noktalamak istiyor.

Serbest ve Grekoromen Güreş Milli Takımları, Antalya'da hazırlıklarını sürdürdü. Düzenlenen kampa katılan Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan milli güreşçi Rıza Kayaalp, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

2020 yılında beklenmedik olaylar yaşandığını dile getiren Rıza Kayaalp, organizasyonların iptal olmasıyla aradaki boşluğu verimli bir şekilde değerlendirdiğini söyledi. Uzun zamandır dinlenemediğini ifade eden Rıza Kayaalp, "Vücudumda yılların vermiş olduğu yorgunluk vardı. Çünkü her sene Avrupa ve dünyada madalya alan bir sporcuyum. Bazı sakatlıklarım vardı onların üzerine giderek iyileştim. Güçsüz olan kaslarım vardı, bayağı ağrı yapıyorlardı ve gücümün neredeyse yüzde altmışını etkiliyordu. Şu an da hazırım. Tabii ki biz hazırız ama bu salgın sürecini de dünya olarak daha atlatmış değiliz. İnşallah en kısa sürede bundan kurtulmayı diliyorum. Çünkü her şeyimizi kısıtlar duruma getirdi. Önemli olan spor organizasyonlarının yanı sıra ekonomi. İnsanların işine gitmesi, evine para götürmesi önemli, inşallah en kısa sürede biter" dedi.

"ARALIK AYINDA DÜNYA ŞAMPİYONASI DÜZENLENEBİLİR"

Sırbistan'da aralık ayında Dünya Şampiyonası'nın düzenlenebileceğini ifade eden Rıza Kayaalp, "Eğer imkan olursa bu süreç biraz toparlanmaya başlarsa 12'nci ayda Dünya Şampiyonası olabilir. Biz birkaç kamptır mesafeli bir şeklide hazırlıklara başladık. Güreş antrenmanları yapmıyoruz ama fitness, ağırlık, koşu gibi antrenmanlar yaparak formumu korumaya çalışıyorum. Bu süreci böyle atlatmaya çalıyorum ve hazırlıklarıma daha da ağırlık verebilmek için Güreş Federasyonu'ndan haber bekliyorum. Tabii ki güreş antrenmanları da mecbur başlamak zorunda. Sonuçta Dünya Şampiyonası önemli bir maç bizim için. Ben de hedefi olan bir sporcuyum, hazır da iyileşmişim. Zaten 2-3 yıldır zorluklarla güreştim, şimdi iyileşince de rakiplerimin karşısına daha güçlü kuvvetli çıkarım. Önce yüzde 50 gibi bir oranla rakiplerimin karşısına çıkıyordum, şimdi yüzde yüzümle çıkabilecek durumdayım, onlar düşünsün" diye konuştu.

"FAZLA KİLOLARIMDAN KURTULDUM"

Koronavirüs salgını sebebiyle verilen arada fazla kilolarından kurtulduğunu belirten Rıza Kayaalp, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Kilom biraz fazlaydı ama bu süreçte onu da biraz geriye çektim. 124-125 kiloya inmeye başladım. Bu da benim için iyi. Boy-kilo orantısı olduğu için 190 cm olsam 130 kilonun bana zararı olmaz ama boyum 181 cm olduğundan dolayı 130 kiloyu doldurmak biraz sıkıntı olabiliyor nefese ve hareket kısıtlamasına. O yüzden 125 kilo benim için ideal bir kilo. Bu şekilde rakiplerime göre daha hızlı ve güçlü oluyorum ve devamlılığım çok iyi oluyor" şeklinde konuştu.

"KARİYERİMİ GÜZEL BİR ŞEKİLDE NOKTALAMAK İSTİYORUM"

Olimpiyatların yapılmasını dileyen Rıza Kayaalp, "Benim bir hedefim var. Bu sene yapılmamasına sevindim bir yönden. Çünkü sakatlıklarım vardı onlar geçti ve dinlendim. Ama 2021'de yapılmasını çok istiyorum. Benim son şansım ve son olimpiyatım olabilir. Tek eksiğim de olimpiyat altın madalyası. İkincilik ve üçüncülük var. Dünya ve Avrupa şampiyonluklarının yanına olimpiyatı koymak en büyük hayalim. İnşallah şu süreci geçeriz, aşısını bulurlar. Tek temennim olimpiyatların yapılması ve ülkeme madalya kazandırıp kendi kariyerimi de güzel bir şekilde noktalamak istiyorum" dedi.

SPOR Rıza Kayaalp Kariyerimi olimpiyat altın madalyası ile noktalamak istiyorum

Dünya Şampiyonası, Rıza Kayaalp, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 11:20

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Rıza Kayaalp Kariyerimi olimpiyat altın madalyası ile noktalamak istiyorum - Son Dakika
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