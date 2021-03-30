SPOR Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Samsunspor için en önemli baskı şehrin içinde - Son Dakika

SPOR Samsun spor Başkanı Yüksel Yıldırım: Samsunspor için en önemli baskı şehrin içinde

"Yönetim şeklimize lütfen karışmasınlar"

"Amaçları beni küstürüp göndermekmiş, hiçbir yere gitmiyorum"

"Biz bu sene şampiyon olmak istiyoruz"

"TFF ve MHK tarafından kötü bir şey yapılmazsa bu işi başaracağımıza inanıyoruz"

"Fikstür avantajı bizde"

"Tuzlaspor maçıyla bu sezon ilk kez tribünde olacağım"

"Tanju Çolak, kendine iş yaratmak istiyorsan kusura bakma iş falan yok"

"Türkiye'deki birkaç başkan dışında diğerleriyle aramdaki fark uçurum kadar yüksek"

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, (DHA) - Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "En önemli baskı, şehrin içinde var. Taraftarlarımız sabırsız. En ufak bir şeyde tolerans sıfır hareket ediyorlar. Bunu bir yere kadar anlayabiliyoruz. Bir yerden sonrası bizi acıtıyor. Sosyal medya üzerinden futbolculara saldırı var. Belden aşağıya küfürler ediliyor. Bu futbolcuları çok üzüyor ve yaralıyor? dedi.

Spor Toto 1'inci Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve lider Giresunspor'un 5 puan gerisinde yer alan Yılport Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Lige dair genel bir değerlendirmede bulunarak sözlerine başlayan Yıldırım, son haftalara girilirken büyük bir çekişmenin olduğunu vurgulayarak, "Bu sene başlamadan Samsunspor olarak hedefimiz iki sene üst üste şampiyon olup Süper Lig'e yükselmekti. Gerekli çalışmaları ve transferleri yaptık. Covid-19 vakaları ve sakatlıklar sezon başında bizi en çok etkileyen etmenler oldu. İlk yarıyı 3'üncü bitirdik. Bu doğrultuda devre arasında 6 tane transfer yaptık. 2'nci yarıya ise iyi başladık. Ümraniye maçında bir kural hatası yapıldı. Biz o maçın tekrarı için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çok başvuru yaptık ama federasyon, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) kural hatası var dediği bir maçı tekrar etmekten kaçındı. Sebebini tam bilmiyoruz. Bu bizim kırılma noktamız oldu. Tekrar itirazda bulunduk, tekrar reddedildi. Adalet yerini bulamadı. Bu haksızlık Fenerbahçe ve Galatasaray gibi takımlara yapılsa ulusal medyada bir numaralı gündem olurdu. Son 4 haftada hedefimiz 12 puandı ama 2 puan alabildik. Ayrıca 25 haftada kırmızı kart görmeyen takım son iki haftad 2'şer kırmızı kart gördü. Samsunspor'u şampiyon yapmamak için bazı insanların çalışma yaptığını, federasyona söyledim ama onlar, böyle bir şeyin asla söz konusu olamayacağını söyledi. Şu anda ligde 2'nciyiz. At yarışı gibi burun buruna giden bir lig var. Biz bu sene şampiyon olmak istiyoruz. Bunun için ben başkan olarak maddi manevi ne gerekiyorsa yapacağım. Son 7 maçı alabilecek kapasitede bir takımız, sakatlarımız iyileşti. Haftasonu psikolojik baskıdan kurtulmak için bir spor psikoloğu getirdik. Ben elimden geleni yapıp son dönemdeki baskıyı ortadan kaldırmaya çalışıyorum" diye konuştu.

"EN ÖNEMLİ BASKI ŞEHRİN İÇİNDE"

Samsunspor taraftarlarının sosyal medyada verdiği tepkilerin ağır olduğunu söyleyen Yıldırım, "En önemli baskı, şehrin içinde var. Taraftarlarımız sabırsız. En ufak bir şeyde tolerans sıfır hareket ediyorlar. Bunu bir yere kadar anlayabiliyoruz. Bir yerden sonrası bizi acıtıyor. Sosyal medya üzerinden futbolculara saldırı var. Belden aşağıya küfürler ediliyor. Bu futbolcuları çok üzüyor ve yaralıyor. Bir futbolcunun eşine, çocuklarına küfürler edilmesi beni çok üzüyor. Oyuncuların elinden gelen belki taraftarı mutlu etmiyor, anlayabiliyorum ama bu bir maraton. Fenerbahçe lig başlamadan şampiyon olarak gösteriliyordu, bugün hoca değiştirdiler. Bunlar, taraftarların kötü sözleriyle düzelecek diye bir şey yok. Ölüme çare yok ama her şeye çare var. Biz bu olayı kendi içimizde çözebiliriz. Samsunspor taraftarları lütfen oyunculara kötü söz söylemeyin, yapıcı olun. 34 maçın sonunda biz bu ligden çıkamazsak, bizi yerden yere vurmak istiyorsanız vurun ama şu anda yapmayın. Kendinizi 7 maç daha tutun" açıklamasında bulundu.

"TFF VE MHK TARAFINDAN KÖTÜ BİR ŞEY YAPILMAZSA BU İŞİ BAŞARACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Kalan haftalarda şampiyonluğu göğüsleyeceklerine inandığını söyleyen Yıldırım, "Ben şu anda bütün işimi bıraktım ve Samsunspor'u şampiyon yapmak için uğraşıyorum. İnşallah da olacak ama dediğim gibi TFF ve MHK tarafından kötü bir şey yapılmazsa biz futbolcular olarak bu işi başarıyla bitireceğimize inanıyoruz. Samsunspor taraftarı bize güvensin. Oyunculara ve hocaya sahip çıksınlar. Bunlar olduğunda başarı gelecek. Tuzlaspor maçı ile galibiyet serisi başlatmak istiyoruz. Aylardır oynamayan Tomane takıma katılacak. Sakatlar ve kırmızı kart cezalılarımız var. Covid geçiren arkadaşımız var ama bu takım buna inandı" ifadelerini kullandı.

"FİKSTÜR AVANTAJI BİZDE"

Kalan haftalarda fikstür olarak iyi bir konumda olduklarını söyleyen Yüksel Yıldırım, "Rakibimiz Giresunspor'un zorlu bir fikstürü var. Bakıldığında şu anda bizim bir fikstür avantajımız da var. Bizim artık zorlu bir maçımız yok. Tuzlaspor ve Bursaspor dışındaki takımlar, iddiası olmayan ve küme düşmemeye oynayan takımlar. Bunlar da zor tabii ki ama bir ağırlık konulduğunda biz ağır basan tarafız. Stres altında takım, takımdaşlığını yapamıyor. Biz takım olarak çıkıp oynayacağız. Şehir artık bir kenetlenme yapmıştı ama dağıldı. Tekrardan bir kenetlenme sürecine girdik. " şeklinde konuştu.

"YÖNETİM ŞEKLİMİZE LÜTFEN KARIŞMASINLAR"

Türkiye'ye farklı bir yönetim modeli getirmek istediğini söyleyen Yıldırım, "Samsunspor'un basın sözcüsü yok, futbol şube sorumlusu yok evet. Biz bunları yok ettik. Bir tane kişiye bağladık. Ben eski usül derneklerle yönetilen bir kulüp yönetmiyorum. Ben 21.yüzyıldaki bir kulüp yönetimi getiriyorum. Benim bir tane genel menajerim var. Bu kişi, basın sözcülüğü de yapıyor futbol şubesinin de başında, transferlerden de sorumlu. Biz bir kişi ile beş kişilik iş yapıyoruz. Ben bu mantıkla 51 ülkede şirket yönetiyorum. İnsanlar, bu şirket yönetim tarzıyla kulüp yönetilmez diyor. Bizi rahat bırakın, olacağını size gösterelim. Benden daha çok seven birisi varsa buyursun gelsin. Yönetim şeklimize lütfen karışmasınlar" dedi.

"AMAÇLARI BENİ KÜSTÜRÜP GÖNDERMEKMİŞ, HİÇBİR YERE GİTMİYORUM"

Samsunspor'u çok başarılı bir kulüp haline getireceğine dair inancının yüksek olduğunu söyleyen başkan Yıldırım, "Ben Samsun'a gidemiyorum rahatsızlığımdan dolayı. Zaten işlerim de çok ağır. Bir şirketim Çin'de diğeri de Peru'da. Üzerimizde güneş batmıyor. 51 ülkede 200 şirketimiz var, üstüne üstlük bir de Samsunspor'u almışım. Benim çok rahat yönetebileceğim bir şeye insanlar çomak sokuyor. Amaçları beni küstürüp göndermekmiş, asla hiçbir yere gitmiyorum. Samsunspor'u ele geçirmek istiyenler varsa gitsinler kendilerine başka kulüp kursunlar. Samsunspor'u rahat bırakın. Ben Samsunspor'u sportif anlamda çok başarılı bir kulüp haline getireceğim. Bunu ben bir ekiple yapacağım. Bu zaman alacak" şeklinde konuştu.

"TUZLASPOR MAÇIYLA BU SEZON İLK KEZ TRİBÜNDE OLACAĞIM"

Sağlık sorunları nedeniyle bu sezon hiçbir maçı canlı izleyemediğini söyleyen Yıldırım, "Sağlığımdan dolayı canlı bir tek maç izleyemedim. İnşallah bu hafta Tuzlaspor maçına gideceğim ve takıma destek olacağım. Söylemek istediğim, ben Samsunspor'u nasıl biliyorum. Biz vatan, millet, Sakarya yapmıyoruz. Biz çok modern bir şekilde yönetiyoruz. Kulüpte bir haber akışı olmayınca başkana çamur atmaya çalışıyorlar. Samsunspor'u taşlamaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

"TANJU ÇOLAK, KENDİNE İŞ YARATMAK İSTİYORSAN KUSURA BAKMA İŞ FALAN YOK"

Eski mili futbolcu Tanju Çolak'ın kendisiyle ilgili eleştirilerine de yanıt veren Yüksel Yıldırım, "Tanju Çolak'a söylüyorum, kendine iş yaratmak istiyorsan kusura bakma iş falan yok. Bir televizyon programında seyrediyoruz seni güzel şov yapıyorsun. Bırak ben kendi şovumu kendim yapayım. Eğer benimle tartışmak istiyorsan hodri meydan. Bu kulüp artık bir şirket, devlete vergimi veriyorum. Sen daha hayatında bir kalem tutmadığın gibi geliyorsun bana kulüpçülük ayrı diyorsun. Ayrıysa eğer Türkiye'deki başarın gol atmakla bitti. Emekli olduktan sonra senin başarın yok. Başarın varsa da bize göster, seni kulübün içine alalım. Tanju, senin neren doğru ki bana doğru olan şeyi öğretmeye çalışıyorsun" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DEKİ BİRKAÇ BAŞKAN DIŞINDA DİĞERLERİYLE ARAMDAKİ FARK UÇURUM KADAR YÜKSEK"

Türk futboluna yeni bir sayfa açmak istediğini söyleyen Yıldırım, "Yüksel Yıldırım'ı anlamanız için üniversite bitirip yurt dışında alın teriyle para kazanmış olmanız lazım. Yoksa beni anlamanız kolay değil. Ben yurt dışında çok yüksek eğitim aldım. Türkiye'deki birkaç başkan dışında diğerleriyle aramdaki fark uçurum kadar yüksek. Futbolda bembeyaz bir sayfa açtım. Birşeyler yapmak istiyorum, benim önümü kesmesinler. Olursa olur olmazsa da bir çözüm buluruz. Gerektiğinde gerekeni yaparız. Çamur ve taş atmakla beni yıldıracaklarını düşünüyorlarsa çınar ağacı gibi kök salar ve yıllarca gitmem. Ölene kadar burada kalırım" ifadelerini kullandı.

Başkan Yıldırım ayrıca D-Smart'ın sevilen programı Bol'ca Futbol'a konuk olarak Seçil Menteş ve Emre Bol'un sorularını yanıtladı. Yıldırım, '5 yıllık projenin ikinci yılındayız. 5 yıl tamamlandığında hedefimiz Süper Lig Şampiyonluğu. Dereyi görmeden paçayı sıvadık, bugün bunun acısını yaşıyoruz. Şampiyon olmadan Süper Lig ile ilgili konuşmak istemem. Süper Ligde şampiyon olmuş Ertuğrul Hocayı 2. Lige getirirken ona 5 yıllık bir proje sundum. Hoca da bana güvenerek projeye inanarak geldi. Samsunspor şampiyonluğu garantilerse yapacağımız ilk işi akademi altyapısını tamamlamak olacak. Samsunspor'u kendi ayakları üzerinde bir duran bir kulüp haline getirmek istiyorum. 4 full saha, 1 yarım sahalı harika tesisimiz var' dedi.