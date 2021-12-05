Üye Girişi
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Başakşehir: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Başakşehir: 3 (Maç sonucu)

05.12.2021 17:20
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Başakşehir: 3 (Maç sonucu)

Gökhan Aklan - Ahmet ArslanHATAY (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında A. Hatayspor, sahasında Başakşehir'i ağırladı.

Gökhan Aklan - Ahmet Arslan

HATAY (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında A. Hatayspor, sahasında Başakşehir'i ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (Maç sonucu)

5. dakikada Visca'nın kullandığı kornerde ön direkte El Kaabi topu uzaklaştırdı. Ancak VAR odasından gelen uyarı sonrasında maçın hakemi Erkan Özdamar VAR'da pozisyonu inceledi. İncelemenin ardından El Kaabi'nin eline çarptığı gerekçesi ile penaltı noktasını gösterdi.

7. dakikada Aleksic penaltı atışını gole çevirdi. 0-1

23. dakikada Aleksic'in kullandığı köşe vuruşunda Mahmut'un kafa vuruşunda savunmada topu Falette uzaklaştırdı. Ancak VAR odasından gelen uyarı sonrasında maçın hakemi Erkan Özdamar bir kez daha VAR'a giderek pozisyonu inceledi. İncelemenin ardından Falette'nin eline çarptığı gerekçesi ile penaltı noktasını gösterdi.

26. dakikada Aleksic bir kez daha penaltı kullanmak üzere beyaz noktaya geldi ve penaltı atışını gole çevirdi. 0-2

35. dakikada Sackey'in ara pasında topla buluşan Mame Diouf'un altı pas çizgisi üzerinden vuruşunda kaleci başarılı oldu.

45+3. dakikada Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda Ndayishimiye'nin şutunda top altı pas çizgisi üzerinde Okaka'nın önünde kaldı. Bomboş pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-3

50. dakikada Muhammed Mert'in sol kanattan ortasında Adekugbe arka direkte kafayı vurdu. Kaleci Muhammed topa uzandı ve kontrol etti.

84. dakikada Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda Epureanu kafayı vuruşunu yaptı kaleci Munir topu son anda çeldi.

Stat: Hatay

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Erdinç Sezertam xx, D. Caner Özaaral xx

Hatayspor: Munir xx, Sam Adekugbe xx, Falette xx, Fatih xxx, Kamil Ahmet x, Sackey xx, Traore xx (Popov dk. 43 xx) (Dylan Louis dk. 46 xx), El Kaabi xx (Bertuğ dk. 89 ?), Muhammed Mert xxx, Lobjanidze xx (Kamara dk. 69 xx), Mame Diouf xx

Yedekler: Emre Çolak, Burak Öksüz, Eren Fansa

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Başakşehir: Muhammed xx, Hasan Ali xx (Lucas Lima dk. 70 xx), Ndayishimiye xx, Duarte xx, Ömer Ali xxx (Şener Özbayraklı sk. 89 ?), Aleksic xxx (Deniz Türünç dk. 78 xx), Mahmut xx (Epureanu dk. 78 xx), Chadli xx, Berkay xx (Emre Karaal dk. 89 ?), Edin Visca xxx, Okaka xxx

Yedekler: Volkan Babacan, Ahmed Kutucu, Carlos Rodrigues, Atabey Çiçek

Teknik Direktör: Erdinç Sözer

Goller: Aleksic (dk. 7 pen. ve 26 pen.), Okaka (dk. 45+3) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Falette, Traore (Hatayspor)

(İHA)

Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Başakşehir: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Başakşehir: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Başakşehir: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Başakşehir: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Başakşehir: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Başakşehir: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Başakşehir: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Başakşehir: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Başakşehir: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Başakşehir: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Erkan Özdamar, Başakşehir, Hatayspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Başakşehir: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika


Son Dakika

Başkanlık seçimini kaybeden Metin Feyzioğlu'ndan ilk sözler: Tebrik ediyorum 19:21 Başkanlık seçimini kaybeden Metin Feyzioğlu'ndan ilk sözler: Tebrik ediyorum
9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti 15:57 9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı 15:16 Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı 14:14 Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı Anne, kızının odasının fotoğrafını çekip paylaştı! Yatak detayı nedeniyle sosyal medya ayağa kalktı 12:51 Anne, kızının odasının fotoğrafını çekip paylaştı! Yatak detayı nedeniyle sosyal medya ayağa kalktı Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel 12:31 Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel AK Parti kulislerinde bu konuşuluyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin kararlı, asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olacak 11:41 AK Parti kulislerinde bu konuşuluyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin kararlı, asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine saldırı hazırlığı 10:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine saldırı hazırlığı

Son Dakika Haberleri
19:21 Başkanlık seçimini kaybeden Metin Feyzioğlu'ndan ilk sözler: Tebrik ediyorum
19:19 Bellingham, Almanya'yı karıştırdı! Şike göndermesine tepki yağıyor
19:11 Efsane film 300 Spartalı'nın "This is Sparta" sahnesi 10 farklı dilde dublajlandı
19:05 MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yeni vakıf kuracaklarını ilan etti
18:46 TBB seçimlerini kaybeden Metin Feyzioğlu kimdir?
18:21 TBB seçimlerini kazanan Erinç Sağkan kimdir?
18:14 Hatay'ı farka boğan Başakşehir, Süper Lig devlerinin önüne geçti
18:08 İngiltere'de Müslüman öğrencilere skandal ayrımcılık!
17:48 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçında ilk 11'ler belli oldu
17:40 Asgari ücret alıyordu, patronuna sinirlenip istifa etti!
Teoman gençlik fotoğrafını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Teoman gençlik fotoğrafını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı         
19:31
Bellingham, Almanya'yı karıştırdı! Şike göndermesine tepki yağıyor Bellingham, Almanya'yı karıştırdı! Şike göndermesine tepki yağıyor         
19:19
Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım         
15:18
Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür         
15:14
Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı         
14:12
Hafif ticari araç, tıra arkadan çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti Hafif ticari araç, tıra arkadan çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti         
12:47
Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı         
12:26
Lise öğrencisinin "Vergi indirimi" teklifi oy birliğiyle kabul edildi Lise öğrencisinin "Vergi indirimi" teklifi oy birliğiyle kabul edildi         
10:52
Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı         
09:04
Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi         
09:02
Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:59
7 dakikada neler oldu neler! Leverkusen'in tarihi fark attığı maça Patrik Shick damga vurdu 7 dakikada neler oldu neler! Leverkusen'in tarihi fark attığı maça Patrik Shick damga vurdu         
20:07
Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi         
18:19
Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor!         
15:37
AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi         
15:16
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil         
14:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2021 19:37:53. #1.13#
SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Başakşehir: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement