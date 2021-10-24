Türkiye Karting Şampiyonası 7. ayak yarışları Kocaeli'de yapıldı - Son Dakika

Yarışlarda "Mini" kategorisinde erkeklerde İskender Zülfikari, kadınlarda Zeynep Büyükpınar, "Junior" kategorisinde erkeklerde Sarp Arhan Or, kadınlarda Ayşe Çebi, "Senior" kategorisinde erkeklerde Zekai Özen, kadınlarda ise Sude Yurdagül damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) öncülüğünde, şampiyonanın 7. ayak yarışları, Frigya Otomobil Sporları Kulübü tarafından KYK Yapı Kimyasallarının katkılarıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Karting Şampiyonası'nda 7. ayak yarışları, Kocaeli 'de TOSFED Körfez Karting Pisti'nde tamamlandı.

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