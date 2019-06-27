Son Dakika Haberleri: Sprint Olimpik Kadro Hazırlık Kampı, Ankara'da yapılacak
Son Dakika Spor Haber

Sprint Olimpik Kadro Hazırlık Kampı, Ankara'da yapılacak

26 dakika önce

Atletizmde Sprint Olimpik Kadro Hazırlık Kampı, 30 Haziran-9 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da yapılacak.

Sprint Olimpik Kadro Hazırlık Kampı, Ankara'da yapılacak, System.String[]
Atletizmde Sprint Olimpik Kadro Hazırlık Kampı, 30 Haziran-9 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da yapılacak.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Ankara'da gerçekleştirilecek kampta 24 sporcu yer alacak.
Hazırlık kampına davet edilen sporcular şöyle:
Mikdat Sevler, Kayhan Özer, Özgür Beydemir, Gökdeniz Göçmen, Ersin İlhan, Oğuzhan Kaya, Akın Özyürek, Okan Yılmaz, Berkay Çalık, Mustafa Onur Sadıkoğlu, Furkan Yıldırım, Cefer Güneş, İlyas Çanakçı, Umut Uysal, Kubilay Ençü, Sinan Ören, Mahsum Korkmaz, Tuba Danışmaz, Kadriye Aydın, Muammer Demir, Necati Er, Emre Dalkıran, Metin Doğu, Ekrem Melih Ayhan.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:26 Kaynak: AA
Atletizm, Ankara, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Halk Ekmek yöneticilerine soruşturma "Uslanmayan sürücü"nün aracı annesine teslim edildi Fenerbahçe'de Alper Potuk şoku! Ayrılmak istemiyor Başkan açıkladı: Vedat Muriç transferi için 4 takımla görüşüyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 15:52:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sprint Olimpik Kadro Hazırlık Kampı, Ankara'da yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]