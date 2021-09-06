Sprint Yarışları nefes kesti - Son Dakika

Bugüne kadar gençler arası Türkiye'de düzenlenmiş "İlk Uluslararası Oryantiring Yarışması" olma özelliğini taşıyan "JWOC 2021", bugün sprint yarışı ile başladı. Dün korteje katılan 30 Ülkeden 257 genç sporcu telefon ve tabletleri üzerinden çeşitli sosyal ağlar aracılığıyla yaşanan tüm güzellikleri ve renkli anları takipçileriyle paylaşırken bugün sprint yarışlarında belirlenen parkurda dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. Sprint yarışlarında kategorisinde olağan üstü performans gösteren kadın kategorisinde Danimarka'dan Malin Agervig Kristiansson ve erkek kategorisinde ise İtalya'dan Francesco Mariani altın madalyanın sahibi oldu.

ETAPLARDA BELİRLENEN HEDEFLERİ

JWOC 2021 Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası'nın ilk gün Spirnt Yarışları Erkekler ve Kadınlar kategerilerinde İzmit Kent Merkezi'nde yapıldı. Sporcular, Cumhuriyet Parkı ile Kasr-ı Hümayun Bahçesi arası İzmit tarihi koridorundaki etaplarda belirlenen hedefleri ellerindeki harita ve pusulalarla bulmaya çalıştı. Türkiye'yi erkeklerde Ahmet Yasin Temel, Yusuf Parlak, Aziz Kızıltaş, Ali Aydın, Özcan Deniz ve Cuma Ekinci kadınlarda ise Melisa Altıncı, Yaren Yılmaz, Esma Melle, Buket Aydın, Bahar Özçelik ve Elif Sena Uygun temsil etti.

DERECEYE GİREN SPORCULAR

Sprint yarışlarında olağan üstü performans gösteren Kadınlardan Danimarka'dan Malin Agervig Kristiansson şampiyon olurken, İsveç'ten Hanna Lundberg ikinci, Fransa'dan Cecile Calandry üçüncü, İtalya'dan Caterina Dallera dördüncü, yine Danimarka'dan Hedvig Valbjörn Gydesen beşinci ve Finlandiya'dan Ida Haapala ise altıncı oldu. Erkeklerde İtalya'dan Francesco Mariani şampiyon olurken, Finlandiya'dan Touko Seppa ikinci, İsveç'ten Axel Elmblad üçüncü, Norveç'ten Tobias Alstad dördüncü, Fransa'dan Quentin Andrieux beşinci ve Norveç'ten Sigurd Paulsen Vie altıncı oldu.

30 ÜLKEDEN 257 SPORCU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın destekleriyle JWOC 2021 Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası, Türkiye Oryantiring Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin himayesi altında düzenlenen yarışlara Kocaeli Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gebze Belediyesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nda (MARKA) destek verirken 30 ülkeden 138 Erkek 119 Kadın toplam 257 sporcu ve 76 antrenör, idareci ve teknik ekiplerle birlikte toplamda 333 kişi katılım sağlayacağı organizasyon Eylül cuma günü sona erecek.