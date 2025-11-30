Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi! Ölü sayısı 159'a yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi! Ölü sayısı 159'a yükseldi

Haberin Videosunu İzleyin
Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi! Ölü sayısı 159\'a yükseldi
30.11.2025 10:20  Güncelleme: 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi! Ölü sayısı 159\'a yükseldi
Haber Videosu

Sri Lanka'da etkili olan Ditwah Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 159'a ulaşırken, 203 kişiden haber alınamıyor. Kasırgadan 25 ilçede yaklaşık 834 bin kişi etkilenirken, Cumhurbaşkanı Anura Kumara Dissanayake ülkenin son yıllardaki en şiddetli hava felaketlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu belirterek olağanüstü hal ilan etti.

Sri Lanka'da son günlerde etkili olan Ditwah Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 159'a yükselirken, 203 kişiden haber alınamıyor.

25 İLÇEYİ VURUP GEÇTİ

Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi, kasırgadan 25 ilçede yaklaşık 834.000 kişinin etkilendiğini duyurdu.

Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi! Ölü sayısı 159'a yükseldi

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Sri Lanka Cumhurbaşkanı Anura Kumara Dissanayake, ülkenin son yıllardaki en şiddetli hava felaketlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu belirterek olağanüstü hal ilan etti.

Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi! Ölü sayısı 159'a yükseldi

919 GÜVENLİK MERKEZİ KURULDU

Yetkililer, tahliye edilenleri barındırmak üzere 919 güvenlik merkezi kurdu.

Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi! Ölü sayısı 159'a yükseldi
Kaynak: Xinhua

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Doğal Afet, Sri Lanka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi! Ölü sayısı 159'a yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk görevden alındı İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk görevden alındı
ABD, Afgan Pasaportlulara Vizeyi Askıya Aldı ABD, Afgan Pasaportlulara Vizeyi Askıya Aldı
Can pazarı Madenci servisi uçuruma yuvarlandı Can pazarı! Madenci servisi uçuruma yuvarlandı
Detaylar netleşti 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor
Zeybek oynayan dansçı bir anda yere yığıldı Zeybek oynayan dansçı bir anda yere yığıldı
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi
Papa, Sultanahmet Camii’nde “Ayakkabı“ detayı dikkat çekti Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi: Oyuncumuz yok Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi: Oyuncumuz yok
Karadeniz’de patlama yaşanan gemilerle ilgili resmi açıklama: İlk bilgi dışarıdan müdahale olduğu yönünde Karadeniz'de patlama yaşanan gemilerle ilgili resmi açıklama: İlk bilgi dışarıdan müdahale olduğu yönünde

13:29
Emlak vergisi ödemelerinde yarın son gün Ödemeyene faiz uygulanacak
Emlak vergisi ödemelerinde yarın son gün! Ödemeyene faiz uygulanacak
13:29
Düşen uçakta şehit olan astsubayın bebeği dünyaya geldi Kızına istediği isim verildi
Düşen uçakta şehit olan astsubayın bebeği dünyaya geldi! Kızına istediği isim verildi
12:50
Ankara’da telebar operasyonu 56 kişi gözaltına alındı
Ankara'da telebar operasyonu! 56 kişi gözaltına alındı
11:50
Kütahya’da 4 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem
10:40
Van’da bir araç baraja yuvarlandı 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi aranıyor
Van'da bir araç baraja yuvarlandı! 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi aranıyor
10:27
Papa’nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı MHP’nin ardından bir tepki de Destici’den
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den
10:16
Bayraktar KIZILELMA dünyada ilke imza attı
Bayraktar KIZILELMA dünyada ilke imza attı
10:16
Papa ile görüşen Ahmet Minguzzi’nin babası bir ricada bulunmuş
Papa ile görüşen Ahmet Minguzzi'nin babası bir ricada bulunmuş
09:59
Japon deprem uzmanından dikkat çeken uyarı: Çantanızda mutlaka tuz ve streç film bulunmalı
Japon deprem uzmanından dikkat çeken uyarı: Çantanızda mutlaka tuz ve streç film bulunmalı
09:42
ABD’li senatör Graham’dan Maduro’ya tehdit: Bu mevsimde Türkiye çok güzeldir
ABD'li senatör Graham'dan Maduro'ya tehdit: Bu mevsimde Türkiye çok güzeldir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2025 14:22:50. #7.11#
SON DAKİKA: Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi! Ölü sayısı 159'a yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.