Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi! Ölü sayısı 159\'a yükseldi

Sri Lanka'da son günlerde etkili olan Ditwah Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 159'a yükselirken, 203 kişiden haber alınamıyor.

25 İLÇEYİ VURUP GEÇTİ

Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi, kasırgadan 25 ilçede yaklaşık 834.000 kişinin etkilendiğini duyurdu.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Sri Lanka Cumhurbaşkanı Anura Kumara Dissanayake, ülkenin son yıllardaki en şiddetli hava felaketlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu belirterek olağanüstü hal ilan etti.

919 GÜVENLİK MERKEZİ KURULDU

Yetkililer, tahliye edilenleri barındırmak üzere 919 güvenlik merkezi kurdu.