SSB, M60T tank modernizasyonlarını tamamladı - Son Dakika

SSB, M60T tank modernizasyonlarını tamamladı

SSB, M60T tank modernizasyonlarını tamamladı -Pulat aktif koruma sistemiyle Türk tankları dünyada ilk 3'te Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeki bütün M60T tanklarını modernize ederek M60TM konfigürasyonuna yükseltti.

SSB, M60T tank modernizasyonlarını tamamladı

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-Pulat aktif koruma sistemiyle Türk tankları dünyada ilk 3'te

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeki bütün M60T tanklarını modernize ederek M60TM konfigürasyonuna yükseltti. Modernizasyonu yerinde inceleyen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Tanklarımızı aktif koruma sistemleriyle modernize ederek, bu kabiliyete sahip dünyada üç ülkeden biri haline geldik" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Fırat Projesi kapsamında modernize edilen M60T tanklarına kazandırılan yeni teknoloji ve kabiliyetleri inceledi. Aselsan'a yaptığı ziyarette Demir, Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ve yetkililerden proje hakkında detaylı bilgi aldı. Fırat Projesi kapsamında modernize edilen bir M60T tankına entegre edilen yeni teknoloji ve kabiliyetleri yerinde inceleyen Demir, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Savunma sanayiinde yurt dışına bağımlı olunan dönemlerde bu tankın mecburen İsrail'de modernize edildiğini bildiren Demir, bu tankın üzerine o modernizasyonun da ötesinde çok daha fazla unsurlar eklendiğini kaydetti.

ASELSAN'da yapılan çalışmalarla tankın üzerine tehdit, uyarı, ikaz sistemleri, çeşitli görüntüleme sistemleri, karşı tedbir sistemleri konulduğunu anlatan Demir, "Daha da önemlisi dünyada sadece üç ülkede bulunan aktif koruma sistemleri bu tanka yerleştirilmiş durumda. Bu da savunma sanayimizde nereye geldiğimizin çok güzel bir göstergesi. Bu tank şu özellikleriyle dünyada çok az ülkenin başarabildiği bir tank haline gelmiş durumda. Bu, şu anlama da geliyor: Altay tankında kullandığımız ve kullanacağımız bir dizi sistemi burada da uygulamış oluyoruz. Demek ki bu tank kazandığı kabiliyetler ile dünyadaki en kabiliyetli tanklar sınıfına girmiş oluyor" ifadelerini kullandı.

Demir konuyla ilgili olarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerek koruma sistemleri gerek uyarı sistemleri, özellikle zırhın da ötesinde kullandığı aktif koruma sistemlerinin yanında atış kontrol sistemleriyle, idare sistemleriyle beraber bir modern tankın önünde duruyoruz. Türkiye'nin kullandığı daha önce envanterinde olan eski tankların bile modernize edilerek çok kabiliyetli hale getirilmesiyle ilgili bir süreci yaşıyoruz. M60 tankının yanında envanterde bulunan Leopard tanklarının da modernizasyon işlemi devam ediyor. Bu modernizasyon işlemi sırasında bazı unsurların, mesela zırhın dışarıdan temini ile ilgili yapılan çalışmalarda, orada temin süresiyle ilgili verilen takviminden çok daha kısa sürede geliştirilme yapıldı, bu tanklarda uygulandı. M60'ların takibi olarak Leopardlar da paralel olarak modernize edilmeye devam edilecek. Böylece bir taraftan Altay tankımızın seri üretim çalışmaları sürer iken bu tanklarımız da modernize edilerek dünyada en kabiliyetli tanklar sınıfına girmiş olacak. Bu konuda emeği geçen bütün çalışanlara teşekkür ediyoruz. ASELSAN'a, TÜBİTAK SAGE'ye, ROKETSAN'a, diğer savunma sanayii şirketlerimize, araç yapan, tank yapan zırhlı araç üreten şirketlerimizin hepsine teşekkür ediyoruz. Bu hızla inşallah çok daha iyi ürünler piyasaya sürmelerini, ordumuzun envanterine vermelerini bekliyoruz, hayırlı olsun diyoruz."

"Fırat Projesi"

Fırat Projesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde bulunan ana muharebe tanklarının tanksavar tehditlerine ve terör unsurlarına karşı daha etkin korunabilmesi ve mevcut sistemlere ilave yetenekler kazandırılması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Mayıs 2017'de başlatıldı. Proje kapsamında, 169 adet M60T tankının modernizasyonu Aselsan tarafından gerçekleştirilirken, envanterdeki tüm M60T tankları M60TM konfigürasyonuna yükseltildi. Söz konusu tank entegrasyon faaliyetleri sınır bölgelerinde SSB, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Aselsan personelinin büyük özverileriyle gerçekleştirildi.

Proje, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Operasyonları devam ederken ivedilikle hayata geçirildi ve modernize edilen tanklar, Türk ordusunun kullanımına sunuldu.

M60T modernizasyonu kapsamında dünya üzerindeki en modern tanklardan biri elde edilirken, tankların gerek yakın-orta mesafe atış kabiliyeti, gerek yakın-uzak mesafe beka ve savunma yetenekleri gerekse de tankın ve personelin idamesine yönelik yetenekler üst seviyelere çıkarıldı.

Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Operasyonu'na katılan tankçı personel tarafından Aselsan modernizasyonu sonrasında tankların ATGM tanksavar füzelerine karşı çok büyük bir başarı sağladığı ve aynı zamanda meskun mahalde tankların operasyonel yeteneklerinin arttırıldığı bildirildi.

Modernizasyonu gerçekleştirilen tanklar halen aktif olarak görevlerine devam ederken, M60T tanklarının M60TM konfigürasyonuna modernize edilmesi sırasında tank üzerinde şu sistem entegrasyonları gerçekleştirildi:

"Lazer Uyarı Sistemi, Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, Teleskopik Periskop Sistemi, Konum ve Yönelim Tespit Sistemi, Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi, Tank Sürücü Görüş Sistemi, Koruma Astarı, İklimlendirme Sistemi, Yardımcı Akım Sistemi, PULAT Aktif Koruma Sistemi."

Fırat, TSK, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 12:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel SSB, M60T tank modernizasyonlarını tamamladı - Son Dakika
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