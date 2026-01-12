Sarıyer'de amatör lig maçı sonrası stadyum karıştı; futbolcularla taraftarlar birbirine girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sarıyer'de amatör lig maçı sonrası stadyum karıştı; futbolcularla taraftarlar birbirine girdi

Haberin Videosunu İzleyin
Sarıyer\'de amatör lig maçı sonrası stadyum karıştı; futbolcularla taraftarlar birbirine girdi
12.01.2026 10:10  Güncelleme: 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sarıyer\'de amatör lig maçı sonrası stadyum karıştı; futbolcularla taraftarlar birbirine girdi
Haber Videosu

Sarıyer'de oynanan İstanbul Süper Amatör Lig maçının ardından, Reşitpaşaspor futbolcuları ve taraftarları, Göktürk Saraysporlu futbolculara saldırdı. Kavga, polisin müdahalesiyle sona erdi.

Sarıyer'de İstanbul Süper Amatör Lig 5'inci grup 15'inci hafta karşılaşmasında Reşitpaşaspor ile Göktürk Sarayspor karşı karşıya geldi. Göktürk Sarayspor'un maçı 2-1 kazanarak ligde lider olması sonrası stadyum karıştı. Reşitpaşasporlu futbolcuyla taraftarlar iddiaya göre karşı takımın oyuncularına tekme ve yumruklarla saldırdı. Stadyumun karıştığı kavga polisin müdahalesiyle sona erdi.

Sarıyer'de amatör lig maçı sonrası stadyum karıştı; futbolcularla taraftarlar birbirine girdi

Olay, 10 Ocak Cumartesi günü saat 16.45 dışlarında Çayırbaşı Stadyumu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Süper Amatör Lig 5. Grup 15. hafta karşılaşmasında ev sahibi Reşitpaşaspor ile konuk takım Göktürk Sarayspor saat 15.00 sıralarında karşı karşıya geldi. Maçın 2'nci dakikasında Reşitpaşa 1-0 öne geçti. İlk devre bu skorla sona ererken, ikinci devrede 52'nci dakikada Göktürk Sarayspor beraberliği getiren golü attı. 72'nci dakikada Göktürk Sarayspor penaltıdan atılan golle takımını 2-1 öne geçti. Göktürk Saray sahadan 2-1 galip ayrıldı. 39 puana ulaşan deplasman ekibi tekrar liderliğe yükselirken, 37 puanda kalan Reşitpaşa 3'üncü sıraya geriledi.

Sarıyer'de amatör lig maçı sonrası stadyum karıştı; futbolcularla taraftarlar birbirine girdi

MAÇ SONRASI STADYUM KARIŞTI

Maçın ardından liderliği kaybeden Reşitpaşaspor futbolcuları ve taraftarları sahaya inerek iddiaya göre Göktürk Sarayspor futbolcularına tekme ve yumruklarla saldırdı. Karşı takımın da karşılık vermesi üzerine stadyum karıştı. Polisin müdahalesiyle futbolcular ve taraftarlar sahadan ayrıldı. Yaşananlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Sarıyer'de amatör lig maçı sonrası stadyum karıştı; futbolcularla taraftarlar birbirine girdi
Kaynak: DHA
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
Galatasaray’ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen’den çarpıcı hareket Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket
1 kilosu 558 bin TL Dünyanın en pahalı balı Türkiye’nin tuz şehrinden çıktı 1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'nin tuz şehrinden çıktı
Pencereden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi bulundu İşte ilk ifadesi Pencereden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi bulundu! İşte ilk ifadesi
AVM’de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale AVM'de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale
Trump’ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı
Domenico Tedesco Alman basınının gündeminde: Sane ve İlkay’ı mağlup etti Domenico Tedesco Alman basınının gündeminde: Sane ve İlkay'ı mağlup etti
İşte Yüzyılın Konut Projesi’nde bu hafta kura çekilecek iller İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta kura çekilecek iller
Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Ömür boyu futboldan men Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Ömür boyu futboldan men
Terör örgütü destekçileri Haseke’deki ABD üssüne saldırdı Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı
Hamsinin yokluğunu kapattı, fiyatı dibi gördü Tezgahın en ucuzu Hamsinin yokluğunu kapattı, fiyatı dibi gördü! Tezgahın en ucuzu
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi

10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:42
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca’yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
10:39
Rahmi Koç’un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
10:20
Görüntü Türkiye’den Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı
Görüntü Türkiye'den! Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı
09:57
Belediye Başkanı Alper Yeğin’in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
09:54
Arda Güler’den kupa törenine damga vuran hareket
Arda Güler'den kupa törenine damga vuran hareket
09:45
İran’da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir
İran'da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir
09:37
Süper Kupa’yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor
Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor
09:24
Trump, kendisini “Venezuela’nın Başkan Vekili“ olarak ilan etti
Trump, kendisini "Venezuela'nın Başkan Vekili" olarak ilan etti
09:11
Aidat düzenlemesi Meclis’e geldi, fırsatçılar hemen fahiş zam yaptı
Aidat düzenlemesi Meclis'e geldi, fırsatçılar hemen fahiş zam yaptı
08:48
Trump “Starlink göndereceğim“ dedi, İran’dan jet karşılık geldi
Trump "Starlink göndereceğim" dedi, İran'dan jet karşılık geldi
08:34
Bebek Otel’de yıkım Ekipler sabah saatlerinde otele girdi
Bebek Otel'de yıkım! Ekipler sabah saatlerinde otele girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 11:42:53. #7.11#
SON DAKİKA: Sarıyer'de amatör lig maçı sonrası stadyum karıştı; futbolcularla taraftarlar birbirine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.