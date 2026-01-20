STM ve Barzan Holding Mutabakat İmzaladı - Son Dakika
STM ve Barzan Holding Mutabakat İmzaladı

20.01.2026 12:24
STM, Katar'da insansız hava ve deniz sistemleri üretimi için Barzan Holding ile iş birliği anlaşması imzaladı.

TÜRK savunma sanayinin öncü şirketlerinden STM, Katar merkezli Barzan Holding ile insansız hava ve deniz sistemlerinin Katar'da yerel üretimi ve geliştirilmesine yönelik bir mutabakat muhtırası imzaladı.

Türkiye ile Katar arasında uzun yıllara dayanan iş birliği, savunma sanayi alanında yeni bir adımla daha ileri taşınıyor. Türk savunma sanayinde ileri teknolojiler geliştiren STM, Katar'da gerçekleştirilen Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2026) önemli bir iş birliği anlaşmasına imza attı. İmza törenine; Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud Bin Abdulrahman Bin Hasan Bin Ali Al Sani ile Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün katıldı. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ile Barzan Holding Grup CEO'su Eng. Mohammed Bin Bader Al Sadah arasında imzalanan Mutabakat Muhtırası (MoU) ile STM'nin harp sahasında kendini kanıtlamış taktik İHA sistemlerinin Katar'da yerel üretimi, entegrasyonu ve geleceğe yönelik kabiliyetlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

İş birliği çerçevesinde taraflar; insansız hava sistemleri başta olmak üzere, insansız deniz platformlarını da kapsayabilecek şekilde, yerel üretim ve ortak geliştirme modellerini değerlendirecek. Ayrıca STM'nin, Barzan Holding'e mühendislik, sistem geliştirme ve teknoloji entegrasyonu alanlarında geliştirme ortağı olarak katkı sunması ve Katar'ın savunma teknolojileri ekosisteminin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

GÜLERYÜZ: ORTAK ÜRETİMLE STRATEJİK KABİLİYETLERİ GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, imzalanan mutabakatın iki ülke arasındaki savunma sanayi iş birliğini derinleştiren stratejik bir adım olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Katar arasındaki güçlü stratejik ilişkiler, savunma sanayi alanında somut projelerle her geçen gün daha da pekişiyor. Barzan Holding ile imzaladığımız bu iyi niyet anlaşması; 4 farklı kıtada 15'den fazla ülke tarafından tercih edilen taktik İHA sistemlerimizin ve insansız deniz sistemleri kabiliyetlerimizin Katar'da yerel olarak üretilmesini, entegrasyonunu ve ileri kabiliyetlerinin geliştirilmesini hedefliyor. STM olarak, mühendislik gücümüzü ve teknoloji birikimimizi dost ve müttefik ülkelerle paylaşarak, ortak üretim ve sürdürülebilir savunma ekosistemleri oluşturmayı önemsiyoruz. Bu iş birliğinin, her iki ülkenin savunma ve havacılık sanayii kabiliyetlerine uzun vadeli katkılar sunacağına inanıyoruz."

STM HAKKINDA

Savunma sanayine mühendislik, teknoloji ve danışmanlık alanlarında 34 yıldır hizmet veren STM, bugün sahip olduğu temel kabiliyet ve teknolojilerini askeri deniz platformlarından taktik mini İHA sistemlerine, komuta kontrol sistemlerinden siber güvenliğe, büyük veri analitiğinden yapay zeka uygulamalarına varan stratejik alanlarda kullanarak Türkiye'nin ve dost ülkelerin ihtiyacı olan kritik alanlarda çalışmalar yürütmektedir.

Kaynak: DHA

