Su Altında Resim Yapan Türk Kadın: Çağdaş İlim

31.01.2026 12:39
Emekli hemşire Çağdaş İlim, su altında resim yaparak toplumsal olaylara dikkat çekiyor.

ESKİŞEHİR'de emekli hemşire Çağdaş İlim (50), 8 yıldır tüple dalış yaparak su altında resim yapıyor. Çizdiği resimlerde toplumsal olaylara dikkat çektiğini ve dünyada su altında resim yapan 3'üncü kişi olduğunu ifade eden İlim, "Su altında resim yapan dünyada 3'üncü, Türkiye'de de ilk Türk kadınıyım. Ülkenin pek çok yerinde dalış yaparak da su altında resim yaptım. Su altında dinginliği, yavaş hareket etmeyi öğrendim. Bu hem hayatımı hem de sanat yaşamımı olumlu etkiledi" dedi.

Eskişehir'de 2 kız çocuk annesi Çağdaş İlim, hemşire olarak görev yaptığı yıllarda, resim sanatı için Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde atölye eğitimi aldı. Hemşirelik görevinden kalan zamanlarda evinde kurduğu atölyesinde çeşitli resimler yapan İlim, daha sonra yaptığı çalışmalarından yurt içi ve yurt dışı sergileri açtı. 2018 yılında kızıyla birlikte tatil için gittiği Muğla'da özel bir firmanın dalış etkinliğine katılan İlim, aldığı kurslarla 'master diver' seviyesine kadar yükseldikten sonra dalış eğitmeninin tavsiyesi üzerine su altında resim yapmaya başladı.

Su altında asistanlığını kızı İlke Yemez'in üstlendiğini, dünya genelinde hem dalgıç hem de ressam olan 3'üncü kişi olduğunu söyleyen İlim, "Eğitim aldıktan sonra normal keşfedici dalışlar yaparken, dalış okulundaki hocamız, 'Ressam olup da dalarak, su altında resim yapan dünyada sadece iki ressam var' dedi. Bunlardan birinin Amerikalı bir erkek ressam, bir de Rus bir kadın ressam olduğundan bahsetti. 'Neden bir Türk kadın olarak dalış eğitimini daha da hızlandırıp profesyonel anlamda daldıktan sonra resim yapmayasınız?' diye sordu. Ben de çok heyecanlandım, kabul ettim ve ilki Karaburun olmak üzere Türkiye'nin pek çok yerinde, Mısır'da, Van Gölü'nde, Sakarya Nehri'nin doğduğu Sakarıbaşı'nda dalış yaptım. Herhangi bir konu belirleyerek ona farkındalık yaratmak ve dikkat çekmek üzere su altında resim yapıyorum" dedi.

'SU ALTINDA DİNGİNLİĞİ ÖĞRENDİM'

Çağdaş İlim, dalış yapmanın hem hayatına hem de sanatına olumlu yönde katkı sağladığını ifade ederek, "Su altında dinginliği, yavaş hareket etmeyi öğrendim. Bir balık gibi yaşamayı öğrendim. Bu hem hayatımı hem de sanat yaşamımı olumlu etkiledi. Uluslararası sulardaki dalış keşfini daha da fazlalaştırmak istiyorum, Bali'de dalmak istiyorum, Filipinler'e gidip dalmak istiyorum. Aslında insanların korktukları su altı. Biz oraya ait değiliz, sadece kısa süreli misafirlik yapıyoruz. Daha böyle su altı zenginliğinin fazla olduğu, işte Kızıldeniz'in daha farklı noktaları ya da Filipinler gibi köpek balıklarının daha fazla olduğu ve keşif dalışı yapabileceğimiz daha fazla mekan olduğu için yurt dışı dalış yapmak istiyorum" diye konuştu.

'SU ALTINDA RESİM YAPAN DÜNYADAKİ ÜÇÜNCÜ RESSAMIM'

Çağdaş İlim, herhangi bir konuya farkındalık geliştirmek, dikkat çekmek için su altına dalış yapıp resim yapan dünyadaki 3'üncü ressam olduğunu söyledi. Dalış yaparak resim yapmaya karar verdiğinde kendisine bir konu belirlediğini anlatan İlim, şöyle konuştu:

"Bu kadına şiddet olabilir, çocuklar arası zorbalık olabilir ya da çevre sağlığı olabilir. Herhangi bir konuyu belirledikten sonra gündemimizde mevcut olan bir konuyla ilgili dalış yapacağımız noktayı öncelikle kontrol edip, ekipmanlarımızı hazırlayıp, su altında yaşayan canlılara, balıklara, o dünyaya zarar vermeyecek, ekolojik dengeye zararı uğratmayacak, su bazlı olmayan, suya yayılmayan, yağ bazlı organik boyalar kullanıyorum. O yüzden onlara en az zarar verebileceğimiz bir noktada konuşlanıp, ekibim ve asistanımla birlikte o günkü konuyla alakalı resim yapıyorum" ifadelerini kullandı.

DALIŞ YAPMAK İÇİN ÇANTA HAZIRLAYIP SATIYOR

Dalış yapmanın pahalı ve zor bir spor olduğuna dikkat çeken Çağdaş İlim, kendisini finanse edecek bir iş kurduğunu söyledi. Kendi adıyla bir çanta markası oluşturarak, çanta üzerine resim yaptığına değinen İlim, "Kendimi finans etmem, sponsorluğumu sağlamam gerekiyor diye düşündüm. O yüzden herhangi bir derneğe, vakfa ya da bir siyasi oluşuma, bir sponsorluğa bağlı olmadan kendi sponsorluğumu oluşturmak adına resimlerimi sokağa ve daha çok insanlara ulaştırmayı istediğim için çanta üzerine resim yapıyorum. Çanta üzerine yaptığım resimlerimde özel boyası var, patentli boyası. Markasında aldığım çantalarımın kendi adımla her biri tek, benzersiz olan, kişiye özel çanta tasarımlarım var. Çanta üzere nüfus edecek, deri çantaya, deri çanta üzerine yapışacak ve soyulmalara, sudan, hava koşullarından etkilenmemesi adına, babam kimya mühendisi olduğu için bir sıvı geliştirdik. Yağ bazlı boyayla karıştırarak patentini aldık bunun" dedi.

Haber-Kamera: Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,

Kaynak: DHA

