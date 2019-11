SÜ'de Alaeddin Keykubat Geleneksel Okçuluk Kupası madalya töreni

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Geleneksel Okçuluk Topluluğu'nun Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nun destekleriyle gerçekleşen Alaeddin Keykubat Geleneksel Okçuluk Kupası madalya töreni düzenlendi.



Süleyman Demirel Kültür Merkezinde düzenlenen törende konuşan Konya Vali Yardımcısı Mehmet Usta, "Okçuluk Federasyonu'nun yaptığı bu çalışma, öncelikle spor olmasının yanı sıra bizim tarihimizle bağlantımızı sağladığı için çok önemli çünkü şuanda Türkiye'de çok çeşitli spor dalları fiilen uygulanıyor ancak geçmiş yıllarda çok ihtiyacını hissettiğimiz halde tarihimizden gelen sporlara çok ağırlık verilmediğini gördük işte okçuluk konusu bunun şuanda bir öncüsüdür. Bu işe öncülük eden herkese özellikle teşekkürlerimizi ifade ediyorum, elinize, yüreğinize sağlık, hepinize başarılar diliyorum" dedi.



SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut ise, "Bizim için elin yayla, okla buluşmasından ziyade okun hedefle buluşmasından ziyade, gönlün bir ok gibi Rahman'ın rızasıyla buluşması önemlidir. Sizin hem şahsiyet olarak dimdik ve dümdüz bir ok gibi olmanız bizim asıl niyetimiz ve hedefimiz, hemde kişiliğinizle, duruşunuzla, şerefinizle, namusunuzla, ahlakınızla gittiğiniz her yerde bu attığınız dümdüz okları bir Müslüman Türk evladı olarak temsil etmeniz, asıl hedefimizdir. Yoksa oku herkes eline alır, yayı da eline alır herkes hedefe atar. Biz sizin ok gibi olmanızı istiyoruz dümdüz ve dimdik. Bu organizasyonda da emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyon Başkan Vekili Ömer Koç da, "Konyamızda SÜ ev sahipliğinde ilkini gerçekleştirmiş olduğumuz Alaeddin Kupası ki ismini özellikle verdik, inşallah bundan sonrakilere diğer Selçuklu sultanlarının isimlerini de zihinlere kazınması amacıyla hizmetleri çoktur, Anadolu coğrafyamızı bize perçinleyen daima yurt olmasını sağlayan sultanlardır, kendilerini rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.



SÜ Geleneksel Okçuluk Topluluğu Başkanı Mehmet Koç ise, "SÜ Geleneksel Okçuluk Topluluğu olarak kurulduğumuz günden bu yana eğitim ve tanıtım faaliyetlerimizi uygun şekilde düzenli olarak yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Aktif ve faal bir topluluk olarak katıldığımız tüm üniversiteler arası, ulusal ve uluslararası programlarda, müsabakalarda; üniversitemizi, şehrimizi ve ülkemizi kupalarla, madalyalarla ve duruşumuzla başarıyla temsil ettik ve etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.



Program dereceye giren öğrencilere plaket ve ödül takdimlerinin ardından toplu fotoğraflarla sona erdi. Süleyman Demirel Kültür Merkezinde düzenlenen madalya törenine Konya Vali Yardımcısı Mehmet Usta, SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Selçuklu Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mehmet Ali Kolay, Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Başkan Vekili Ömer Koç, SÜ Geleneksel Okçuluk Topluluğu Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Hacıgökmen, SÜ Geleneksel Okçuluk Topluluğu Başkanı Mehmet Koç ve farklı illerden gelen üniversite takımlarının geleneksel okçuları katıldı. - KONYA