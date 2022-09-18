Bakan Soylu'dan, Emre Olur paylaşımı: Emniyet Teşkilatımızı, sıkı takiple bir soysuzu daha ülkemize getirdiği için tebrik ederim - Son Dakika
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Bakan Soylu'dan, Emre Olur paylaşımı: Emniyet Teşkilatımızı, sıkı takiple bir soysuzu daha ülkemize getirdiği için tebrik ederim

18.09.2022 12:46
Bakan Soylu'dan, Emre Olur paylaşımı: Emniyet Teşkilatımızı, sıkı takiple bir soysuzu daha ülkemize getirdiği için tebrik ederim

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in adına basın açıklamaları yapan Emre Olur'un, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Arnavutluk'a deport edilmesinin ardından bu sabah saatlerinde İstanbul'a girişi yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Olur için paylaşım yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Emniyet Teşkilatımızı, sıkı takiple bir soysuzu daha ülkemize getirdiği için tebrik ederim" dedi.

Organize suç örgütü elebaşı firari sanık Sedat Peker'in sosyal medya paylaşımlarını yapan Emre Olur'un getirildiği uçak sabah saatlerinde İstanbul'a indi. Olur, uçaktan teslim alınarak havalimanındaki İstanbul Emniyet Şube Müdürlüğüne götürüldü.

EMNİYET'TEN OPERASYONA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Emre Olur'un İstanbul'a getirildiği operasyona ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Sedat Peker suç örgütü üyesi Ahmet Emre Olur'un, Türkiye ve Arnavutluk İçişleri bakanlarının doğrudan görüşmeleri sonucu Tiran Havalimanı'nda dün saat 06.00'da gözaltına alındığı, bu sabah Türk yetkililere teslim edildiği bildirildi.

Soylu'dan Emre Olur açıklaması: Emniyet Teşkilatımızı, sıkı takiple bir soysuzu daha ülkemize getirdiği için tebrik ederim

"23 MAYIS'TA KUZEY MAKEDONYA'YA GİTTİĞİ TESPİT EDİLDİ"

EGM'den yapılan açıklamaya göre, "tehdit", "suçu ve suçluyu övmek", "hakaret", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "basit yaralama", "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından adli makamlarca ulusal seviyede aranan Sedat Peker suç örgütü üyesi Olur'un, yer tespitine yönelik çalışmalar kapsamında 23 Mayıs 2021'de Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya gittiği tespit edildi.

"SINIR DIŞI EDİLECEĞİ BİLGİSİ MİT'E İLETİLDİ"

Olur'un, Kuzey Makedonya ve Balkan ülkelerinin İnterpol birimleri ile yer tespitine yönelik yazışmalar yapıldıktan sonra görüşmeler sürerken 12 Eylül 2022'de Arnavutluk'un başkenti Tiran üzerinden Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye gittiği belirlendi. 16 Eylül'de Olur'un, BAE'den sınır dışı (deport) edileceği bilgisi Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliği tarafından EGM'ye iletildi.

Soylu'dan Emre Olur açıklaması: Emniyet Teşkilatımızı, sıkı takiple bir soysuzu daha ülkemize getirdiği için tebrik ederim

"DÜN ARNAVUTLUK POLİSİ TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI"

Güvenlik güçlerince yapılan takip sonucu Sırbistan'a gideceği belirlenen Olur için Sırbistan makamları, "uluslararası yolcu" statüsünde olması nedeniyle sınır dışı talebine olumlu yanıt veremedi. Sırbistan'dan Arnavutluk'un başkenti Tiran'a geçeceği tespit edilen Olur'un, Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü ve İnterpol'ü ile kurulan temas ve İçişleri bakanlarının doğrudan görüşmeleri sonucu Tiran Havalimanı'nda dün saat 06.00'da Arnavutluk polisi tarafından gözaltına alınması sağlandı. Bu kapsamda Tiran'a giden İnterpol ve KOM Daire Başkanlığı görevlileri tarafından Ahmet Emre Olur, bugün saat 06.30'daki uçuşla Tiran'dan teslim alınarak sorgulama ve adli işlemleri için İstanbul Havalimanı'nda İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

BAKAN SOYLU'DAN EMRE OLUR AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Emniyet teşkilatımızı, sıkı takiple bir soysuzu daha ülkemize getirdiği için tebrik ederim." ifadesini kullandı.

Soylu'dan Emre Olur açıklaması: Emniyet Teşkilatımızı, sıkı takiple bir soysuzu daha ülkemize getirdiği için tebrik ederim
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