Üye Girişi
Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı - Son Dakika

Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı

15 Temmuz 2021 Perşembe 11:58

Adana'da, yüzme bilmediği halde girdiği sulama kanalında akıntıya kapılıp kaybolan Suriye uyruklu 12 yaşındaki çocuğun, suya atladığı yerin 6 kilometre uzağında cansız bedeni bulundu. Dalgıç polislerin sudan çıkarttığı talihsiz çocuğun cansız bedenini babası yaşlı gözlerle kucakladı.

Saat 17.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, Suriyeli Muhammed Nur Alevi, ülkesinden arkadaşları ile Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının kıyısına gitti. Burada suya giren arkadaşlarını gören Muhammed, yüzme bilmemesine karşın elbiselerini çıkarıp kanala atladı.

KISA SÜREDE GÖZDEN KAYBOLDU

Akıntıya kapılan Muhammed, kısa süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşları durumu ailesine ve polise bildirdi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, arama çalışması başlattı. Çalışmaların daha kolay yürütülebilmesi için kanala verilen su gece saatlerinde kesildi. Suyun akıntılı olması ve havanın kararması nedeniyle dün çalışmalara ara verildi.

Kanaldan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bugün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlatılan arama çalışmalarında Su Altı Arama Kurtarma Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, saat 08.00 sıralarında Muhammed Nur Alevi'nin, suya atladığı yerin 6 kilometre uzağındaki Köklüce Mahallesi yakınlarında cansız bedenine ulaştı.

Kanaldan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı

ÖLEN OĞLUNU KUCAĞINDA TAŞIDI

Dalgıç polislerin sudan çıkarttığı Muhammed'in cansız bedenini, babası Abdurrezzak Alevi (44), yaşlı gözlerle kucaklayarak yolun kenarına taşıdı. Acılı baba, cenazenin başından bir an olsun ayrılamadı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Muhammet Nur Alevi'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı

Muhammed Nur, Adana, Alevi, Yüzme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • B Dnmz: Elbiseleri üstünde yüzmek için girmemiş Dizlere kadar gelen su da nasıl yüzerken boğulur??? Durum şüpheli Cevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır
500

Son Dakika

Melih Bulu, uygulamaya soktuğu 13:32 Melih Bulu, uygulamaya soktuğu "Mezunlara giriş yasağı" kararı devam ederse Boğaziçi'ne giremeyecek AK Parti'den Ayvalık Belediye Başkanı adayı olacağı konuşan Hülya Avşar'dan cevap: Seçimlere çok var bekleyip göreceğiz 12:07 AK Parti'den Ayvalık Belediye Başkanı adayı olacağı konuşan Hülya Avşar'dan cevap: Seçimlere çok var bekleyip göreceğiz Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım 11:51 Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım
Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı 11:24 Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı 15 Temmuz gecesi TRT'nin işgal edilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Ameliyatlı halde soluğu orada almış 11:14 15 Temmuz gecesi TRT'nin işgal edilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Ameliyatlı halde soluğu orada almış Galatasaray, Patrick van Aanholt ve Gedson Fernandes'e imzayı attırıyor 11:03 Galatasaray, Patrick van Aanholt ve Gedson Fernandes'e imzayı attırıyor
Kayısı bahçesinde dehşet! Şakalaşırken tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti 10:31 Kayısı bahçesinde dehşet! Şakalaşırken tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti Türkiye Maarif Vakfı, Etiyopya'nın Oromiya eyaletindeki FETÖ okullarını devraldı 10:18 Türkiye Maarif Vakfı, Etiyopya'nın Oromiya eyaletindeki FETÖ okullarını devraldı

Son Dakika Haberleri
13:37 Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar!
13:32 Melih Bulu, uygulamaya soktuğu "Mezunlara giriş yasağı" kararı devam ederse Boğaziçi'ne giremeyecek
11:58 Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı
11:52 İstediği sol beki bulamayan Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşmaya vardı
11:50 Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım
11:43 Sarı-Lacivertliler, bugün ilk hazırlık maçını Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile yapacak
11:39 Prof. Dr. Melih Bulu'dan dikkat çeken hareket! Boğaziçi Üniversitesi Rektöründen alınmasından sonra Instagram hesabını kapattı
11:22 Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı
11:21 Diego Costa'dan yanıt alamayan Beşiktaş, santrfor transferinde yönünü Ze Luis'e çevirdi
11:03 Galatasaray, Patrick van Aanholt ve Gedson Fernandes'e imzayı attırıyor
Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar! Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar!         
13:37
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik mesajı 15 Temmuz gecesi ilk bombanın düştüğü noktadan verdi: Kimse bu şanlı mücadeleyi önemsizleştiremez Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik mesajı 15 Temmuz gecesi ilk bombanın düştüğü noktadan verdi: Kimse bu şanlı mücadeleyi önemsizleştiremez         
12:58
İstediği sol beki bulamayan Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşmaya vardı İstediği sol beki bulamayan Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşmaya vardı         
11:52
Prof. Dr. Melih Bulu'dan dikkat çeken hareket! Boğaziçi Üniversitesi Rektöründen alınmasından sonra Instagram hesabını kapattı Prof. Dr. Melih Bulu'dan dikkat çeken hareket! Boğaziçi Üniversitesi Rektöründen alınmasından sonra Instagram hesabını kapattı         
11:40
Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı         
11:23
Afyonkarahisar'da susuzluk alarmı! Kaynak sularının yüzde 80'i kurudu Afyonkarahisar'da susuzluk alarmı! Kaynak sularının yüzde 80'i kurudu         
11:05
Eski TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in, ATV ve Sabah'ın başına geçeceği iddiası gündem oldu Eski TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in, ATV ve Sabah'ın başına geçeceği iddiası gündem oldu         
10:53
Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp         
10:22
R.Madrid Başkanı Perez'den olay sözler: Ronaldo gerçek bir salak ve embesil R.Madrid Başkanı Perez'den olay sözler: Ronaldo gerçek bir salak ve embesil         
10:14
15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündüler? 15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündüler?         
09:59
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu         
00:23
Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım         
19:25
Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok         
19:03
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir komiserle gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir komiserle gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim         
18:49
Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı         
17:47
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi         
13:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2021 13:52:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement