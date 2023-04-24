Çatışmaların alevlendiği Sudan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 427'ye çıktı! Kıtlık yaşanan ülkede göç sayıları artıyor

Erdoğan, salonda kendisi için açılan pankarta karşı çıktı

Bir zam da kolaya! 2,5 litre fiyatını duyanlar kulaklarına inanamayacak

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudan'da 15 Nisan'da başlayan çatışmalar devam ediyor. Silahlı çatışmalarda en az 427 kişi yaşamını yitirirken, 3 bin 700'den fazla kişi yaralandı.

BİRÇOK SAĞLIK MERKEZİ HİZMET VEREMİYOR

Kıtlık nedeniyle temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarında keskin bir artış yaşandığı ülkede, en az 11 sağlık merkezi saldırıya uğradı ve Hartum ile Darfur eyaletlerindeki birçok sağlık merkezi hizmet veremiyor.

ULUSLARARASI KURULUŞLAR PERSONELİNİ TAHLİYE EDİYOR

Çatışma bölgelerindeki siviller Çad, Mısır ve Güney Sudan'a kaçarken, birçok uluslararası kuruluş, şu anda faaliyet gösteremediği yerlerden personelini tahliye etti. Uluslararası kuruluşlar, mümkün olan yerlerde hizmetlerini sürdürüyor.