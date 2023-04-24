Çatışmaların alevlendiği Sudan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 427'ye çıktı! Kıtlık yaşanan ülkede göç sayıları artıyor - Son Dakika
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Çatışmaların alevlendiği Sudan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 427'ye çıktı! Kıtlık yaşanan ülkede göç sayıları artıyor

24.04.2023 16:48

Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında süren çatışmalar sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 427'ye çıktı. Kıtlık nedeniyle temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarında astronomik bir artışın yaşandığı ülkede, en az 11 sağlık merkezi saldırıya uğradı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudan'da 15 Nisan'da başlayan çatışmalar devam ediyor. Silahlı çatışmalarda en az 427 kişi yaşamını yitirirken, 3 bin 700'den fazla kişi yaralandı.

BİRÇOK SAĞLIK MERKEZİ HİZMET VEREMİYOR

Kıtlık nedeniyle temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarında keskin bir artış yaşandığı ülkede, en az 11 sağlık merkezi saldırıya uğradı ve Hartum ile Darfur eyaletlerindeki birçok sağlık merkezi hizmet veremiyor.

Çatışmaların sürdüğü Sudan'da can kaybı 427'ye yükseldi! Kıtlık da halkı zorluyor

ULUSLARARASI KURULUŞLAR PERSONELİNİ TAHLİYE EDİYOR

Çatışma bölgelerindeki siviller Çad, Mısır ve Güney Sudan'a kaçarken, birçok uluslararası kuruluş, şu anda faaliyet gösteremediği yerlerden personelini tahliye etti. Uluslararası kuruluşlar, mümkün olan yerlerde hizmetlerini sürdürüyor.

Çatışmaların sürdüğü Sudan'da can kaybı 427'ye yükseldi! Kıtlık da halkı zorluyor
Sudan'daki Türk vatandaşlarının da tahliyesi devam ediyor

NE OLMUŞTU?

Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

HDK, bayramın ilk gününden itibaren 72 saatlik "insani" ateşkes uygulayacaklarını açıklamış, ordu da akşam saatlerinde uluslararası çevrelerin ateşkes çağrısına uyacağını duyurmuştu.

Çatışmaların sürdüğü Sudan'da can kaybı 427'ye yükseldi! Kıtlık da halkı zorluyor
Çatışmaların sürdüğü Sudan'da can kaybı 427'ye yükseldi! Kıtlık da halkı zorluyor
Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
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Birleşmiş Milletler, Sudan, Ordu, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çatışmaların alevlendiği Sudan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 427'ye çıktı! Kıtlık yaşanan ülkede göç sayıları artıyor - Son Dakika


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