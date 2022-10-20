Süleyman Bülbül'den Mayıs-Eylül Dönemi 'Adalet Raporu': "269 Toplantı ve Gösteri Yasaklandı, 3 Bin 268 Kişi Gözaltına Alındı, En Az 27 Konser...

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, temel hak ihlalleriyle ilgili bu yılın mayıs-eylül arası dönemi kapsayan 'Adalet Raporu' hazırladı. En az 269 toplantı ve gösteri yürüyüşüne polis tarafından müdahale edildiği, 3 bin 268 kişinin gözaltına alındığı, 27 konser ve festivalin iptal edildiği belirtilen raporda, "Hukukun üstünlüğünden ve sosyal devlet anlayışından uzaklaşılmış keyfi uygulamalar ile ülke yönetilmektedir. Yargı, kutuplaşmayı sağlayan aparat olarak kullanılmıştır" denildi.

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, bu yılın mayıs-eylül ayları arasını kapsayan 167 sayfalık 'Adalet Raporu' hazırladı.

Raporda; mayıs ve eylül ayları arasındaki dönemde en az 269 toplantı ve gösteri yürüyüşüne polis tarafından müdahale edildiği, hem bu eylemlerde hem de çeşitli soruşturmalar kapsamında en az 3 bin 268 kişi gözaltına alındığı, bazı illerde toplam 292 gün süreyle eylem ve etkinliklerin yasaklandığı; en az bin 341 internet sitesine erişim engeli getirilirken, onlarca haber sitesinin en az 594 içeriğinin kaldırılmasına karar verildiği ve en az 27 konser, festivalin iptal edildiği belirtildi.

Raporda, Meclis'in Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi altında 27. dönemde yürürlüğe giren 6 bin 530 maddenin 2 bin 692'sinin saray tarafından hazırlandığı, seçilmiş 600 milletvekilinin ise 3 bin 285 maddeyi görüşerek 273 teklifi yasalaştırdığı, bunlardan 69'unun torba yasa ile yasalaştığı, torba yasa ile 2 bin 138 maddenin yürürlüğe girdiği, 160 yasayla yürürlüğe giren 486 maddenin AYM'ye başvuru yapılamayan uluslararası antlaşmalar olduğu kaydedildi.

"MAYIS VE EYLÜL AYLARI ARASINDA, 149 KADIN ERKEKLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ. 92 KADIN İSE ŞÜPHELİ ŞEKİLDE ÖLÜ BULUNDU"

Raporda, mayıs ayında erkekler tarafından 35 kadın öldürüldüğü, 16 kadının şüpheli şekilde ölü bulunduğu; haziran ayında 31 kadının öldürüldüğü, 22 kadının şüpheli şekilde ölü bulunduğu; temmuz ayında ise erkekler tarafından 24 kadının öldürüldüğü, 20 kadının şüpheli şekilde ölü bulunduğu; ağustos ayında da erkekler tarafından 33 kadının öldürüldüğü, 15 kadının ise şüpheli şekilde ölü bulunduğu; eylül ayında ise erkekler tarafından 26 kadının öldürüldüğü, 19 kadının şüpheli şekilde ölü bulunduğu ifade edildi.

"801 ÇOCUK ÇALIŞIRKEN ÖLDÜ"

Dünya genelinde bu yıl sonuna kadar çocuk işçi sayısının 169 milyona çıkması beklendiğine dikkat çekilen raporda; Türkiye'deki çocuk işçi sayısının TÜİK'e göre 720 bin olduğu, AKP iktidarı boyunca ise en az 801 çocuğun çalışırken öldüğü belirtildi.

"HÜKÜMLÜ BAŞINA DÜŞEN ALAN, HER GEÇEN YIL DÜŞÜYOR"

Raporda, Adalet Bakanlığı'nın 2022 yılı verilerine göre; Türkiye'de hükümlü başına düşen alanın (koğuş, havalandırma, spor salonları ve diğer tesisler) 2021 yılında 30.9 metrekareyken 2022 yılında 28.2 metrekareye düştüğü; 2023'te 25.9 metrekare, 2024'te ise 24.3 metrekareye düşeceği kaydedildi.

Raporda, "Hukukun üstünlüğünden ve sosyal devlet anlayışından uzaklaşılmış keyfi uygulamalar ile ülke yönetilmektedir. Yargı, kutuplaşmayı sağlayan aparat olarak kullanılmıştır" denildi.