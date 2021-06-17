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Süleyman Demirel'in hatırası Isparta'da adına kurulan müzede yaşatılıyor - Son Dakika

Süleyman Demirel'in hatırası Isparta'da adına kurulan müzede yaşatılıyor

17.06.2021 13:08
Süleyman Demirel'in hatırası Isparta'da adına kurulan müzede yaşatılıyor, System.String[]

Türkiye siyasetinde "baba" olarak anılan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in fötr şapkasından smokinine, imzaladığı belgelerden yakın tarihe ışık tutan fotoğraflara kadar birçok objenin sergilendiği Isparta'daki müze ilgi görüyor.

Türkiye siyasetinde "baba" olarak anılan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in fötr şapkasından smokinine, imzaladığı belgelerden yakın tarihe ışık tutan fotoğraflara kadar birçok objenin sergilendiği Isparta'daki müze ilgi görüyor.

Renkli kişiliği ve esprili söylemleriyle siyasetin sevilen simalarından biri olan ve 17 Haziran 2015'te yaşamını yitiren Süleyman Demirel'in vefatının üzerinden 6 yıl geçti.

Demirel'in 26 Ekim 2014'te açılışını bizzat yaptığı Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi de fötr şapkası ile özdeş ünlü siyasetçinin anısını yaşatıyor.

Doğduğu İslamköy'de vefatından 1 yıl önce Demirel'in açtığı müzede, ünlü siyasetçi ve devlet adamının Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı döneminde biriktirdiği binlerce materyal, çeşitli tarihlerde çekilen fotoğrafları, bal mumundan yapılan heykeli, inişli çıkışlı siyasi geçmişinin önemli gazete manşetleri, smokini, imzaladığı belgeler gibi objeler bulunuyor.

Müzeyi ziyaret edenler, Demirel'in siyasi hayatında yaptıkları icraatların yanında Türk siyasi tarihine ışık tutan nitelikteki önemli belgeleri de inceleme şansı yakalıyor.

Yılın her günü ziyarete açık olan müzede 46 bin kitap, 42 bin gazete ve dergi, 6 milyon belge, 8 bin hediyelik eşya, 4 bin tablo, 6 bin video-teyp kaset, 126 bin fotoğraf, halı kilim ve giysiler bulunuyor.

Türkiye'nin yakın demokrasi tarihine yolcuğa çıkaran müze, Demirel'in sevenleri ve tarihe meraklıların ilgisini çekiyor.

Demirel, vefat yıl dönümlerinde de Atabey ilçesine bağlı İslamköy'deki Çalcatepe mevkisinde bulunan anıt mezarında törenle anılıyor.

Müzeyi son bir yılda 50 bini aşkın kişi ziyaret etti

Müze Müdür Yardımcısı Mesut Turan, AA muhabirine, müzenin 8 yıldır hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen misafirlere hizmet verdiğini söyledi.

Ziyaretçileri en iyi şekilde ağırlamak için tüm çabayı gösterdiklerini belirten Turan, "Salgın sürecinde müzemize kademeli olarak yaklaşık 50 bin ile 60 bin ziyaretçi aldık. Bu ziyaretçilerin çoğunluğunu şehir dışından turlarla gelenler oluşturmaktadır. Şehirler arası olarak da Konya yolundan geçen vatandaşlarımız da beyefendinin eserlerini, yaptıklarını, Türkiye'ye kattıklarını birebir burada görerek yaşamaktalar." diye konuştu.

Müzenin çok kalabalık bir yerleşim planı olduğunu belirten Turan, ellerinde mevcut müze gibi dokuz müze daha yapacak eşyanın olduğunu dile getirdi.

Müzeyi ziyarete gelen Durmuş Alagöz de müzede bir tarihin yattığını belirterek, "Bence üniversiteli arkadaşlarımız, gençlerimiz buraya gelmeliler. Burayı okumalılar, görmeliler burada bir sürü eser var." ifadelerini kullandı.

Süleyman Demirel, Isparta, Türkiye, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Süleyman Demirel'in hatırası Isparta'da adına kurulan müzede yaşatılıyor - Son Dakika


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