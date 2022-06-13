Süleyman Soylu ile Mansur Yavaş, Ankara'yı etkisine alan sel felaketi hakkında görüşme gerçekleştirdi

Ankara'da son birkaç gündür kuvvetli bir şekilde yağan yağışlar, şehirde hayatı felç etti. Pek çok ilçede sel ve su baskınları meydana geldi. Dün Altındağ'da bir vatandaş hayatını kaybederken, bugün de Akyurt'ta bir kişi su baskınından kaynaklı olarak elektrik çarpması nedeniyle yaşamını yitirdi.

AFET BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİ

Sel felaketinden en çok etkilenen ilçelerden biri de Akyurt oldu. Afet bölgelerinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin vurduğu Akyurt ilçesine giderek müdahaleleri yerinde inceledi.

MANSUR YAVAŞ İLE GÖRÜŞTÜ

Afet bölgesindeki incelemesinin ardından Bakan Soylu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü. Mansur Yavaş ile görüşmesi sırasında servis edilen bir fotoğrafta, Bakan Soylu'nun ayağındaki botları ve ıslak pantolonu gözlerden kaçmadı.