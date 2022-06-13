Süleyman Soylu ile Mansur Yavaş, Ankara'yı etkisine alan sel felaketi hakkında görüşme gerçekleştirdi - Son Dakika
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Süleyman Soylu ile Mansur Yavaş, Ankara'yı etkisine alan sel felaketi hakkında görüşme gerçekleştirdi

13.06.2022 08:25

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, günlerdir yağan şiddetli yağış sonrası sel felaketi yaşayan Ankara'da afet bölgesini ziyaret etti. Soylu, yaptığı inceleme sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya gelerek yapılan çalışmalara dair bilgi aldı.

Ankara'da son birkaç gündür kuvvetli bir şekilde yağan yağışlar, şehirde hayatı felç etti. Pek çok ilçede sel ve su baskınları meydana geldi. Dün Altındağ'da bir vatandaş hayatını kaybederken, bugün de Akyurt'ta bir kişi su baskınından kaynaklı olarak elektrik çarpması nedeniyle yaşamını yitirdi.

AFET BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİ

Sel felaketinden en çok etkilenen ilçelerden biri de Akyurt oldu. Afet bölgelerinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin vurduğu Akyurt ilçesine giderek müdahaleleri yerinde inceledi.

Bakan Soylu, Mansur Yavaş ile sel felaketini görüştü! Bot ve ıslak pantolon detayı gözlerden kaçmadı

MANSUR YAVAŞ İLE GÖRÜŞTÜ

Afet bölgesindeki incelemesinin ardından Bakan Soylu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü. Mansur Yavaş ile görüşmesi sırasında servis edilen bir fotoğrafta, Bakan Soylu'nun ayağındaki botları ve ıslak pantolonu gözlerden kaçmadı.

Bakan Soylu, Mansur Yavaş ile sel felaketini görüştü! Bot ve ıslak pantolon detayı gözlerden kaçmadı
Bakan Soylu, Mansur Yavaş ile sel felaketini görüştü! Bot ve ıslak pantolon detayı gözlerden kaçmadı
Süleyman Soylu ile Mansur Yavaş, Ankara'yı etkisine alan sel felaketi hakkında görüşme gerçekleştirdi
Süleyman Soylu ile Mansur Yavaş, Ankara'yı etkisine alan sel felaketi hakkında görüşme gerçekleştirdi
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Süleyman Soylu, Mansur Yavaş, Ankara, Güncel, Son Dakika

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