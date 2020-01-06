Süleymani'nin öldürülmesi sonrası Nijerya polisi alarmda - Son Dakika
Son Dakika Güncel Süleymani'nin öldürülmesi sonrası Nijerya polisi alarmda - Son Dakika

Süleymani'nin öldürülmesi sonrası Nijerya polisi alarmda

6 saat önce

Şii nüfusun fazla olduğu Nijerya'da, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinden sonra polis ülkede olası şiddet eylemlerine karşı alarma geçti.

Süleymani'nin öldürülmesi sonrası Nijerya polisi alarmda, System.String[]

Şii nüfusun fazla olduğu Nijerya'da, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinden sonra polis ülkede olası şiddet eylemlerine karşı alarma geçti.

Nijerya Polis Genel Müfettişi Muhammed Adamu, yaptığı yazılı açıklamada, Süleymani'nin öldürülmesinin ardından ülkede yaşanabilecek şiddet eylemlerine karşı önlem amacıyla güvenlik güçlerinin her bölgeye sevk edildiğini belirtti.

Adamu, "Vatandaşların ve ülkede yaşayan yabancıların özellikle diplomatların ve yabancı misyon temsilcilerin güvenliği için her noktada polis memurları stratejik olarak konuşlandırıldı." dedi.

- Nijerya'da Şiiliğin yeri

Yaklaşık 200 milyonluk nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya aynı zamanda kıtadaki en yoğun Müslüman nüfusu da ev sahipliği yapıyor.

Nijerya'da çoğunlukla Maliki mezhebine bağlı Sünnilerin oluşturduğu Sufiler, Vehhabi grupların yanı sıra 1980'lerde İran devriminden etkilenen Nijeryalı din adamı İbrahim ez-Zakzaki tarafından yayılan Şiilik de varlık gösteriyor.

Ülkede Şiiliğin yayılmasıyla Zakzaki'nin liderliğini yaptığı Nijerya İslami Hareketi (IMN), "Nijerya'nın Afrika'da yeni bir İran'a dönüşme" ihtimaline dair endişeleri de artırdı.

Bu endişe, Nijerya ordusunu ve ülke yönetimini, IMN ve liderine karşı sert bir tutum takınmaya yöneltti.

Güvenlik güçleriyle IMN örgütü üyeleri arasında 2014'te başlayan çatışmalarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Nijerya ordusu, Şiilerin 12 Aralık 2015'te General Tukur Buratai'nin konvoyunun geçişini engellemesi üzerine Zakzaki ve destekçilerini hedef alan bir operasyon düzenlemişti.

Ordu, operasyonda 7, İnsan Hakları İzleme Örgütü ise 300'den fazla kişinin öldüğünü iddia etmiş, MN de en az 700 üyesinin öldürüldüğünü öne sürmüştü.

Olaylar sonrası IMN'nin tüm faaliyetleri Temmuz 2019'da yasaklanmıştı.

- İranlı komutanın öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı, 3 Ocak'ta, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve Mühendis'in yanı sıra İranlı subayların da aralarında bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran hükümeti nükleer anlaşmadaki taahhütlerin hiçbirine uymayacağını duyururken, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Süleymani'yi öldüren ABD'ye "kesinlikle askeri karşılık vereceklerini" ifade etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Süleymani'nin öldürülmesine karşılık verilmesi durumunda buna yanıtlarının çok büyük olacağını açıklamıştı.

Nijerya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Almanya'da polise bıçakla saldırmaya çalışan Türk öldürüldü
Ömür Gedik, 46 katlı gökdelenin çatısında klip çekti! "O sürede ölümü hissettim" ABD ile İran arasında savaş çıkar mı? Uluslararası analistlerden en çok merak edilen soruya yanıt verdi Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Süleymani'nin öldürülmesi NATO'nun değil, ABD'nin tercihiydi

Son Dakika Haberleri
19:36 TÜBİTAK Başkanı Mandal, Tokat'ta öğrencilere kitap dağıttı (2) - Son Dakika
19:36 Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli - Son Dakika
19:36 Mersin'deki sağanak nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplandı - Son Dakika
19:36 Kapıkule-İstanbul kara yolunda tır kazası nedeniyle 3 saat ulaşım sağlanamadı - Son Dakika
19:35 TEM'DE MEYDANA GELEN KAZA NEDENİYLE YOL TRAFİĞE KAPANDI - Son Dakika
19:01 Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor - Son Dakika
18:59 Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 19:40:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Süleymani'nin öldürülmesi sonrası Nijerya polisi alarmda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]