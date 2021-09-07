Suluada plajları doldu - Son Dakika

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde beyaz kumsalı ve turkuaz suyuyla dikkat çeken ve sadece tekneyle ulaşımın olduğu Suluada, yerli ve yabancı tatilcilerden yoğun ilgi görüyor.

'Deniz- kum- güneş' üçlemesinin merkezi, 640 kilometrelik sahil bandında 213 mavi bayraklı plajın yanı sıra koylarıyla her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin ağırlandığı Antalya'da tatilcilerin yeni rotası, Kumluca ilçesi açıklarındaki Suluada oldu. Adayı, başta Adrasan olmak üzere Çıralı, Olimpos, Mavikent gibi yöredeki diğer tatil beldelerinden yaz boyunca her gün 160'ın üzerinde tur teknesiyle 7 binin üzerinde tatilci ziyaret ediyor.

Biri 50 diğeri 120 metre bembeyaz kumullu iki plajıyla yoğun ilgi gören adaya gelenler, manzarasına da hayran kalıyor. Adada saatlerce vakit geçiren tatilciler, ortasında bulunan, kayalıkların altından yüzerek diğer tarafına da geçilebilen ve 'Aşk Mağarası' olarak adlandırılan mağaraya da yoğun ilgi gösteriyor. Tur tekneleriyle mağara önünde 15'er dakikalık molalar verilerek, tatilcilere fotoğraf çektirme imkanı sunuluyor.

Adaya turist taşıyan tur teknelerinden birinin kaptanı Kaan Girgin, annesi Gülşah Girgin ile birlikte günübirlik turlarda turistlere eşlik ediyor. Pandemi nedeniyle geçen sezon tekne turlarına ilginin az olduğunu, bu yıl talebe teknecilerin yetişemediğini anlatan Kaan Girgin, "Sabah 09.30'da başlayıp 17.00'de bitirdiğimiz turlar tam kapasite gerçekleşiyor. Adaya gittiğimizde tekneler sahile yanaşmakta zorlanıyor. Turistler sahile indiklerinde plaj görünmez oluyor ama bu doğal güzelliği görmek için sıraya giriliyor. Günler öncesinden rezervasyon yaptırılıyor. Hava şartları izin verdiği sürece tura çıkmaya devam edeceğiz" dedi.