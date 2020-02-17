Suluova'da hibe alan proje tanıtıldı - Son Dakika
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Suluova'da hibe alan proje tanıtıldı

7 saat önce

Suluova Fatih Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Müdürlüğünün hibe kazanan "Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Atölyesinin Modernizesi, Eğitim Kalitesi ve Hayvancılığın Geliştirilmesi" Projesi tanıtım toplantısı yapıldı.

Suluova'da hibe alan proje tanıtıldı, System.String[]

Suluova Fatih Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Müdürlüğünün hibe kazanan "Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Atölyesinin Modernizesi, Eğitim Kalitesi ve Hayvancılığın Geliştirilmesi" Projesi tanıtım toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Fatih Üçok, Okul Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Suluova ilçesinde bir proje kültürünün yerleştiğini, hibe programlarından Amasya'nın en çok faydalanan ilçesi konumunda olduklarını söyledi.

Bu tür proje çalışmaları yapan ve ilçeye kazanımlar sağlayan herkese teşekkür eden Üçok, "Belediye olarak bizim de sunduğumuz 2 projemiz hibe kazandı. Kısaca Suluova'mızda var olan bu proje kültürünü artırarak devam ettirmemiz lazım. Kurumun kaynaklarını kullanmak en kolayı. Ama bir proje yazıp bütçesini hibe kuruluşlarından sağlıyorsanız işte bu çok değer ve kıymet ifade etmektedir. Onun için bu değerli proje ve hibeyi ilçemize kazandıran herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu ise Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'ndan (OKA) 250 bin lira destek alan okulun ilgili alanda Milli Eğitim Bakanlığı standartlarına uygun olduğunu dile getirdi.

Daha sonra okul müdürü İsmet Çullu ve proje danışmanı Alim Deniz, proje hedef ve amaçları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Suluova, Amasya, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:45 Kaynak: AA
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