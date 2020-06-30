Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika

Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor ve Konyaspor takım halinde PFDK'ya sevk edildi.

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklanırken, Süper Lig'den de 7 kuküp takım halinde kurula sevk edildi. 7 kulübün yanı sıra Antalyasporlu futbolcu Hakan Özmert ve MKE Ankaragücü'nde forma giyen Gerson Rodrigues sportmenliğe aykırı hareketler sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF resmi internet sitesinden açıklanan PFDK kararları şu şekilde:

"Hukuk Müşavirliği'nce 30.06.2020 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

Beşiktaş Kulübü'nün 26.06.2020 tarihinde oynanan Beşiktaş - Konyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatı'nın 5/9 ve 6/12 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Konyaspor Kulübü'nün 26.06.2020 tarihinde oynanan Beşiktaş - Konyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatı'nın 5/9 ve 6/12 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

Konyaspor Kulübü futbolcusu Amir Hadziahmetovic'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 27.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Konyaspor Kulübü antrenörü Mehmet Yıldırım'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe Kulübü'nün 27.06.2020 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki"talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatı'nın 6/12 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Yeni Malatyaspor Kulübü'nün 27.06.2020 tarihinde oynanan Fenerbahçe- Yeni Malatyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatı'nın 6/12 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Trabzonspor Kulübü görevlisi Gökhan Kandemir'in 27.06.2020 tarihinde oynanan Trabzonspor -MKE Ankaragücü Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 28.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

MKE Ankaragücü Kulübü'nün 27.06.2020 tarihinde oynanan Trabzonspor -MKE Ankaragücü Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

MKE Ankaragücü Kulübü futbolcusu Gerson Leal Rodrigues Geouveia'nın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 28.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Medipol Başakşehir'in 28.06.2020 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir -Galatasaray Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca,"talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatı'nın 6/12 maddesi uyarınca ve "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray 28.06.2020 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir -Galatasaray Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatı'nın 6/12 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Antalyaspor Kulübü futbolcusu Hakan Özmert'in 28.06.2020 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü - Antalyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 29.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

(İHA)

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 19:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika

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