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Süper Lig'de fikstür çekiminin ardından - Son Dakika

Süper Lig'de fikstür çekiminin ardından

13.07.2021 20:56

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstürü çekilirken, kulüp yetkilileri yeni sezona dair açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstürü çekilirken, kulüp yetkilileri yeni sezona dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekiminin ardından Beşiktaş, Fenerbahçe, Adana Demir spor ve Giresunspor Kulübü yöneticileri, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, yeni sezonun Türk futbol ailesine hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Sert bir deplasmanla başlıyoruz. Fena bir fikstür olmadığını düşünüyorum. İkinci yarıda ezeli rakiplerimiz Galatasaray ve Beşiktaş Kadıköy'e gelecek. Benim gönlümden böyle bir senaryo geçiyordu. Her sene aynı şeyleri söylüyoruz ama hakkaniyetli, herkese eşit mesafede yönetilen ve kötü enerjiden uzak bir lig diliyorum. Güzel rekabetin olduğu bir lig diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan: "Çok çalışan ve hak eden kazansın"

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zorlu maçlara çıkacaklarını aktardı.

Yeni sezon öncesi tüm kulüplere başarı dileğinde bulunan Erdoğan, "İnşallah sağlıklı bir sezon geçer. Taraftarlar da statlara dönecek. Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek. Ligde tüm takımlar kuvvetli. Çok çalışan ve hak eden kazansın. Sahada oynansın ve hep birlikte ligi en iyi şekilde bitirelim. TFF'ye çok iş düşüyor. Maç planlamasında Avrupa'da oynayan takımların göz ardı edilmemesi lazım. Bu işin içinde olan herkesle fikir alışverişinde olunmalı. İstişareler daha sık yapılmalı. En önemlisi sporun gelişimi. Sizlere de Allah kolaylık versin. Sonunda hak edenin kazandığı bir lig olsun." diye konuştu.

Kemal Erdoğan, siyah-beyazlıların tekrar kadrosuna katmak istediği Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'in transferiyle ilgili bir soruya, "Yönetim kurulunda görev dağılımı var. Biz hepimiz çalışma alanlarında onları rahat bırakırız. Ben bile onlara sık sık soru sormuyorum. Tabii ki merak ediyorum. Onlara güveneceğiz. Onlar başkanımızın önderliğinde Beşiktaş'a yakışanı yapacaktır. Merak ediyorum ama saygı duyuyorum. İmzalar atıldığında herkes neyin ne olduğunu görecek." cevabını verdi.

Sancak: "Biz hazırız, siz de hazırlanın"

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, ligin ilk haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacakları için heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Sezona hazır olduklarını vurgulayan Sancak, "Ülkemize ve spor camiasına hayırlı olsun. İlk maçımız Türkiye'nin güzide kulüplerinden Fenerbahçe ile olacak. Daha heyecanlı durumdayız. Aslında 13 numarayı çekerken de Fenerbahçe'nin çıkmasını istemiştim. İnşallah iyi olacak. Taraftarlara sesleniyorum; Biz hazırız, siz de hazırlanın. Dünya yıldızı Balotelli'yi transfer ettik. Belhanda'yı kadromuza kattık. 3-4 oyuncuyu daha transfer edeceğiz. David Luiz ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bakalım, hayırlısı diyelim." şeklinde görüş belirtti.

Koç: "Ligde kalıcı olmak istiyoruz"

Giresunspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Koç,e Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerini ifade etti.

Ligin ilk maçında Galatasaray ile karşılaşacaklarını vurgulayan Koç, "Güzel oldu. Umarım bizim için iyi bir maç olur. 44 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıktık. Dinamikleri iyi yöneterek kalıcı olmak ve ligi iyi yerlerde bitirmek istiyoruz. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Taraftarlarımız müsterih olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'de fikstür çekiminin ardından
Süper Lig'de fikstür çekiminin ardından
Süper Lig'de fikstür çekiminin ardından
Süper Lig'de fikstür çekiminin ardından
Süper Lig'de fikstür çekiminin ardından

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Beşiktaş, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Süper Lig'de fikstür çekiminin ardından - Son Dakika Spor


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