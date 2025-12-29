Süper Lig'de ilk yarının kart raporu ortaya çıktı! İşte zirvenin sahibi - Son Dakika
Süper Lig'de ilk yarının kart raporu ortaya çıktı! İşte zirvenin sahibi

Süper Lig'de ilk yarının kart raporu ortaya çıktı! İşte zirvenin sahibi
29.12.2025 11:17
Süper Lig'in ilk yarısında en çok kart gören takım Gaziantep FK, en az kart gören takım ise Trabzonspor olurken, toplamda 714 kart gösterildi. İşte diğer detaylar...

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında en çok kart gören takım Gaziantep FK olurken, ligde en az kartı Trabzonspor gördü. Anadolu Ajansının, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısının sona ermesiyle hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde kart raporu ele alındı.

Ligde 17 maçlık periyotta hakemler 676 kez sarı, 38 kez de kırmızı kartlarına başvurarak toplam 714 defa kart gösterdi. Hakemlerin kartlarıyla en çok karşı karşıya kaldıkları Süper Lig ekibi ise Gaziantep FK oldu. Kırmızı-siyahlı ekip, ilk yarıdaki 17 maçlık bölümde 50 sarı kart, 3 kırmızı kart yedi.

En çok kart gören takımlar sıralamasında ilk basamaktaki Gaziantep FK'yi 46 sarı kart ve 1 kırmızı kartla Çaykur Rizespor takip ederken, Zecorner Kayserispor 44 sarı kart, 2 kırmızı kartla üçüncü sırada yer aldı. Ligde forma giyen oyuncular, en çok sportmenliğe aykırı davranış gerekçesiyle sarı kart görürken, hakeme itiraz nedeni de kartlardaki en büyük sebeplerden biri oldu.

Kuralların devamlı ihlali, oyunun tekrar başlamasının geciktirilmesi, yedek kulübesinde ihtarlık hareketler ve oyun tekrar başlarken gerekli mesafenin açılmaması da hakemlerin kartlarına başvurmasının sebepleri arasında yer aldı.

SARI KARTLARDA ZİRVE EMİRHAN TOPÇU'NUN

İlk yarının en hırçın futbolcusu Beşiktaşlı Emirhan Topçu oldu. Siyah-beyazlı oyuncu ligde görev aldığı 13 maçta 7 sarı kart görürken 1 maçta takımını yalnız bıraktı, gördüğü son kartla da ceza sınırına ulaştı. Emirhan Topçu'yu 6'şar sarı kartla Gaziantep FK'den Arda Kızıldağ, Çaykur Rizespor'dan Samet Akaydın, Kocaelispor'dan Show, Konyaspor'dan Uğurcan Yazğılı takip etti.

EN FAZLA 58, EN AZ 34 KART ÇIKTI

Ligin 9. haftası 58 kartla ilk yarıda en çok kart gösterilen hafta olarak kayıtlara geçti. Hakemler söz konusu haftada 57 defa sarı kartlarına müracaat ederken, 1 kez de kırmızı kart gösterdi. Ligin 10. ve 13. haftaları ise hakemlerin daha az karta başvurduğu dönem oldu. Bu haftalarda toplam 34'er kez kart çıkarken bunların 6'sı kırmızı kart olması dikkati çekti.

EN AZ KART TRABZONSPOR'A

Ligin ilk yarısında en az kartı Trabzonsporlu futbolcular gördü. Bordo-mavili ekibin oyuncuları 28 kez sarı kartla karşılaşırken 3 kez de kırmızı kartla oyundan atıldı.

KIRMIZI KART REKORU GENÇLERBİRLİĞİ'NDE

Ligde ilk yarının kırmızı kart rekoru ise Gençlerbirliği'nin oldu. Hakemler, Başkent temsilcisinin oyuncularını 5 kere kırmızı kartla oyundan ihraç etse de Gençlerbirliği 30 sarı kartla ligin en az sarı kart gören ekipleri arasında yer aldı.

Gençlerbirliği'ni 4 kırmızı kartla Göztepe izlerken Gaziantep FK, Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Trabzonspor 3'er kırmızı kart gördü.

ikas Eyüpspor ve Corendon Alanyaspor oyuncuları ise hiç kırmızı kart görmeyerek sezonun ilk yarısını noktaladı. Ligin ilk yarısında gösterilen 38 kırmızı kartın 18'i ikinci sarıdan gösterilirken, ciddi faulden 10 oyuncu ihraç edildi. Hakemler ayrıca şiddetli hareket ve rakibin bariz gol atma şansının serbest vuruş veya penaltı gerektiren bir ihlalle önlenmesi, saldırgan, hakaret edici veya küfürlü konuşma ve jest, el kol hareketleri şeklinde gerekçelerle kırmızı kartlarına başvurdu.

KIRMIZI KART ZİRVESİNDE ORKUN VE THALISSON VAR

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Orkun Kökçü, ilk yarıda en çok kırmızı kart gören iki oyuncudan biri oldu. Siyah-beyazlı oyuncu, RAMS Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında gördüğü kırmızı kartlarla takımını eksik bırakırken, Gençlerbirliği futbolcusu Thalisson Kelven'le ilk sırayı paylaştı.

Süper Lig'de takımların kart raporu şöyle:

Süper Lig'de ilk yarının kart raporu ortaya çıktı
Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Gaziantep FK, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de ilk yarının kart raporu ortaya çıktı! İşte zirvenin sahibi - Son Dakika

