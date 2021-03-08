Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)

08.03.2021 16:56
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor karşılaştı.

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor karşılaştı. Konuk ekip Aytemiz Alanyaspor müsabakayı 3-1 kazandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Ekuban'ın ceza sahası dışında sert şutunu kaleci Serkan Kırıntılı çıkardı.

66. dakikada Trabzonspor savunmasından dönen topu önünde bulan Salih Uçan'ın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

67. dakikada Efecan Karacan'ın sağ taraftan ortasında arka direkte Ceyhun Gülselam'ın kafa ile çıkardığı topu kale sahası içinde boşta bulunan Mustafa Pektemek kafa ile tamamladı.0-1

73. dakikada yarı sahasında kaptığı topla birlikte Trabzonspor ceza sahası içine giren Davidson düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağalarla buluşturdu. 0-2

79. dakikada ceza sahası içinde Nwakaeme'nun vuruşunda Berkan'ın koluna çarpan topta karşılaşmanın hakemi VAR'a giderek penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Bakasetas meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-2

90+6. dakikada Moubandje'nin ortasında kale sahasına yakın yerden Davidson düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağalarla buluştu. 1-2

Stat: Medical Park

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Mehmet Can Hanoğlu xx, İlker Takpak xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Serkan Asan x (Yusuf Sarı dk. 74 x), Edgar le xx, Vitor Hugo xx, Marlon xx (Abdulkadir Parmak dk. 80 ?), Berat Özdemir xx, Lewis Baker x (Yunus Mallı dk. 69 x), Bakasetas x, Ekuban x, Nwakaeme x, Afobe x

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Sefa Kınalı, Flavıo, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı xxx, Juanfran xxx, Fatih Aksoy xxx, Tzavellas xxx, Moubandje xxx, Salih Uçan xxx (Tayfur dk. 87 ?), Efecan Karaca xxx (Siopis dk. 90+4 ?), Berkan xxx (Umut Güneş dk. 90+4 ?), Ceyhun Gülselam xxx, Kadzior xx (Davidson dk. 62 xxx), Mustafa Pektemek xxx (Gamarra dk.86?)

Yedekler: Ahmet Çağrı, Alpay, Hasan Hüseyin Acar, Efkan, El Mami Tetah

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Mustafa Pektemek (dk. 67), Davidson (dk. 73 ve 90+6) (Aytemiz Alanyaspor), Bakasetas (dk. 79) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Bakasetas, Yusuf Sarı, Vitor Hugo (Trabzonspor), Ceyhun Gülselam, Tzavellas, Berkan (Aytemiz Alanyaspor)

(Gökmen Şahin - Ozan Köse/İHA)

Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Uğurcan Çakır, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması: Okullar 2 Temmuz'a kadar açık Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik Gazeteci Levent Gültekin'in saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi "Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü
Erol Bulut: Futbolcularımızı rahat bırakın, beni eleştirin Erol Bulut: Futbolcularımızı rahat bırakın, beni eleştirin         
21:45
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi         
21:39
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı         
21:08
Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı         
21:03
Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü         
20:38
İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu         
19:40
İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti         
19:16
Fenerbahçe, Konyaspor'u 3-0 yenerek zirve yolunda kritik 3 puanı aldı Fenerbahçe, Konyaspor'u 3-0 yenerek zirve yolunda kritik 3 puanı aldı         
17:50
Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu         
15:44
Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti         
14:58
Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu         
14:08
Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti         
13:39
2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı 2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı         
13:31
İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur         
13:13
Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda         
10:11
Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! "Celladına aşık olmuş" yorumları yapıldı         
08:37
Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 22:05:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei