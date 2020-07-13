Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Beşiktaş: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor.

Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12.dakikada gelişen Malatya atağında Umut Bulut pasını sağ kanattan bindirme yapan Gökhan Töre'ye çıkardı. Töre'nin sağ çaprazdan şutu yandan auta çıktı.

12.dakikada Beşiktaş savunmasının hatasını iyi değerlendiren Malatya, topu kaptı. Gökhan Töre'nin sağ çaprazdan ceza sahası içinde bulunan Umut'a çıkardı. Umut'un şutu ise üstten auta çıktı.

30. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı ortada Diaby'den önce son anda savunmada Hadebe araya girerek topu kornere gönderdi.

38. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan N'Koudou uzaktan çok sert vurdu, kaleci Farnolle iyi uzanarak bu pozisyonda gole engel oldu.

43. dakikada topla buluşan Hadebe, Beşiktaş'lı oyuncuların arasından geçerek ceza sahası içine girdi ve pasını çıkardı. Bu pozisyonda müsait pozisyondaki Murat topa vurmak isterken yerde kaldı, Beşiktaş savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

45+4. dakikada Karim Hafez'in soldan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Murat Yıldırım uçarak kafa vuruşunu yaptı, kaleci Ersin bu pozisyonda çok net bir fırsatta gole engel oldu.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx

Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xx, Mina xx, Hadebe xx, Karim Hafez xx, Donald xx, Aqcuah xx, Robin Yalçın xx, Murat Yıldırım xx, Gökhan Töre xx, Umut Bulut xx

Yedekler: Abdulsamed, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Yiğithan Güveli, Walter, Ahmet Ildiz, Ndayishimiye, Fofana, Erkan Kaş, Kjartansson

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Beşiktaş: Ersin xxx, Gökhan Gönül xx, Vida xx, Ruiz xx, Caner xx, Elneny xx, Necip xx, Lens xx, N'Koudou xx, Diaby xx, Boyd xx

Yedekler: Utku, Kerem, Roco, Rıdvan, Erdoğan, Kartal, Güven Yalçın

Teknik Direktör: Sergen Yalçın - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 21:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 Beşiktaş: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Son Dakika

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Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
00:50
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
00:42
Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları
23:54
Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak
23:52
TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
23:07
21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu
23:05
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
22:55
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
22:49
Bakan Koca bıkmadan uyarıyor: İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim
22:13
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
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