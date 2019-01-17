Son Dakika Haberleri: Sürat Kargo'dan Köy Okulları Yardım Gönderilerine Destek

Sürat Kargo'dan Köy Okulları Yardım Gönderilerine Destek

1 saat önce

Sürat Kargo, köy okullarına yapılan yardım gönderilerine destek sağlıyor.

Sürat Kargo'dan Köy Okulları Yardım Gönderilerine Destek, System.String[]
Sürat Kargo, köy okullarına yapılan yardım gönderilerine destek sağlıyor.

Sürat Kargo'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Ateş Böceği Derneği tarafından düzenlenen "Umut Şemsiyesi" kampanyası kapsamında Pamukkale Üniversitesi Amfi Tiyatrosu'nda ve kampüs dışında kurulan umut şemsiyesi alanlarında, içeriği kırtasiye, giyim, oyuncak gibi hediyeleri ihtiyacı olan çocuklara ulaştırılması için "kolileme", "alım", "taşıma" ve "teslimat" süreçlerini üstlenerek, yapılan organizasyona tam destek oldu.

Eşyalar kargoya verildi

Pamukkale Üniversitesi Ateş Böceği Derneği öğrencileri tarafından eğitim gören kardeşleri için başlatılan yardım kampanyası Ağrı, Batman, Urfa, Muş, Bitlis ve Denizli köy okullarında başladı.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Ağrı'dan Diyadin Batıbeyli Köyü İlkokulu, Batman'dan Kozluk Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu, Urfa'dan Keserdede İlkokulu, Muş'tan Merkez Arpayazı İlkokulu, Bitlis'ten Güroymak Fatih İlkokulu ve Denizli'den Merkezefendi Sevil Kaynak Ortaokulu öğrencileri için alınan hediyeler, Sürat Kargo tarafından ücretsiz getirilen kolilere özenle paketlendi.

Kolinenen yardım malzemeleri Sürat Kargo'ya teslim edilerek gönderilere başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürat Kargo Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Öztürk, Sürat Kargo olarak sosyal sorumluluk projelerini çok önemsediklerini belirterek, "2019 yılında bu kapsamda geliştireceğimiz projelerden bir tanesi köy okulları ile ortak çalışmamızdır, desteklerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:54 Kaynak: AA

Şemsi Tebrizi, Pamukkale Üniversitesi, Ateş Böceği, Sürat Kargo, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Man Adası İddiaları ile İlgili Erdoğan'a Karşı Kaybettiği 1 milyon 369 bin Liralık Tazminatı Yatırdı Kullandığı "Evet" Oyunun Fotoğrafını Paylaşan Seçmen, 3 Ay Hapis Cezası Aldı

Parakende Devi İflas İhalesini Kazandı! 400 Mağazası Açık Kalacak ve 50 Bin Kişilik İstihdam Korunacak Black Mirror: Bandersnatch Filmi Nedeniyle Netflix'e 25 Milyon Dolarlık Dava Açıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 12:23:54. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sürat Kargo'dan Köy Okulları Yardım Gönderilerine Destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]