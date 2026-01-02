Sürdürülebilirlik Raporlama Konferansı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sürdürülebilirlik Raporlama Konferansı Yapıldı

Sürdürülebilirlik Raporlama Konferansı Yapıldı
02.01.2026 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KGK ve TED Üniversitesi iş birliğiyle TSRS raporları ele alındı, ortak çalışmalar için protokol imzalandı.

TÜRKİYE Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında hazırlanan raporların ilk yıl sonuçları, TED Üniversitesi ve Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) iş birliğiyle düzenlenen TSRS Değerlendirme Konferansı'nda ele alındı. Program kapsamında KGK ve TED Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolü, sürdürülebilirlik raporlamasına yönelik ortak araştırma ve eğitim çalışmalarının önünü açıyor.

Konferans, kamu temsilcileri, akademisyenler ve özel sektör profesyonellerini bir araya getirerek sürdürülebilirlik raporlamasına ilişkin uygulama deneyimlerinin paylaşılmasını sağladı. Etkinlikte, KGK ile TED Üniversitesi arasında sürdürülebilirlik raporlamasına yönelik araştırma, veri üretimi ve kapasite geliştirme çalışmalarını kapsayan bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, TSRS uygulamalarının izlenmesi, şirketlerin ihtiyaç duyduğu veri ve analizlerin geliştirilmesi ile eğitim ve farkındalık programlarının hazırlanmasına destek olmayı hedefliyor. Bu kapsamda, iyi uygulama örneklerinin derlenmesi, farklı sektörlerde karşılaşılan zorlukların belgelenmesi ve elde edilen bulguların paylaşılması planlanıyor.

Konferansta paylaşılan verilere göre, 2024 yılı için KGK'ya 400'ün üzerinde TSRS raporu iletildi. İnternet üzerinden erişilebilen 307 raporun incelenmesi sonucunda, raporlama yapan şirketlerin önemli bölümünün büyük ölçekli ve kurumsal yapıya sahip firmalardan oluştuğu gözlendi. Şirketlerde özellikle iklimle ilgili risk ve fırsatların tanımlanması, önemlilik analizi ve senaryo çalışmalarının öne çıktığı, çok birimli yapılarda veri toplama süreçlerinin planlanmasının dikkat çeken konular arasında yer aldığı belirtildi. Oturumlarda, TSRS raporlarının kapsam, uzunluk ve kullanılan göstergeler açısından farklılaştığı ifade edildi. Farklı raporlama çerçevelerinin TSRS ile birlikte kullanıldığı örnekler paylaşıldı ve bu çeşitliliğin raporlama pratiklerinin gelişim sürecinin doğal bir parçası olduğu vurgulandı.

KURUMSAL SÜREÇLERE ETKİSİ

Sunumlarda, TSRS'nin şirketlerde veri toplama, sorumluluk paylaşımı ve iç koordinasyon süreçlerinde yeni düzenlemeler gerektirdiği, raporlamanın giderek kurumsal işleyişe entegre edildiği aktarıldı. İlk yılın, sonraki dönemler için önemli bir öğrenme zemini oluşturduğu ifade edildi. Programda ayrıca Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ele alındı. Özellikle ihracata dönük sektörlerde faaliyet gösteren firmaların, karbon verisi yönetimini TSRS raporlamasıyla birlikte planladıkları örneklerle paylaşıldı.

Paylaşılan değerlendirmelerin, sürdürülebilirlik raporlaması uygulamalarının gelişimine katkı sunması bekleniyor.

Kaynak: DHA

Güncel, Finans, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sürdürülebilirlik Raporlama Konferansı Yapıldı - Son Dakika

Aykut Kocaman’dan Jose Mourinho’ya 2 kelimelik olay benzetme Aykut Kocaman'dan Jose Mourinho'ya 2 kelimelik olay benzetme
Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı
İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti 20 çocuğu ile poz verdi İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti! 20 çocuğu ile poz verdi
Sibirya değil Türkiye En uzun nehir dondu Sibirya değil Türkiye! En uzun nehir dondu
Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor
Mamdani’nin eşinin giydiği 27 bin liralık çizmeler ülkeyi ayağa kaldırdı Mamdani'nin eşinin giydiği 27 bin liralık çizmeler ülkeyi ayağa kaldırdı
İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti
Arda Güler için çılgın teklif Arda Güler için çılgın teklif

09:22
Venezuela’nın başkenti Karakas’ta çok sayıda patlama
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama
09:10
Galatasaray’a yılın ilk piyangosu Zaniolo’dan
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
09:10
İran’ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
09:06
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil Tuğyan Güllü’nün fotoğrafını çekip Kervan’a atmış
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış
08:59
Neye uğradığını şaşırdı Livakovic’e büyük şok
Neye uğradığını şaşırdı! Livakovic'e büyük şok
08:14
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
07:48
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
07:28
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
01:21
İki ilde birden görüldü Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
İki ilde birden görüldü! Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
22:36
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 67 tutuklama
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 67 tutuklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 09:34:05. #7.11#
SON DAKİKA: Sürdürülebilirlik Raporlama Konferansı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.