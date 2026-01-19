Suriye'de Şam-SDG anlaşmasının ardından IŞİD'lilerin tutulduğu hapishanelerde son durum ne? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya
BBC

Suriye'de Şam-SDG anlaşmasının ardından IŞİD'lilerin tutulduğu hapishanelerde son durum ne?

Suriye\'de Şam-SDG anlaşmasının ardından IŞİD\'lilerin tutulduğu hapishanelerde son durum ne?
19.01.2026 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin kuzeydoğusundan, ateşkes anlaşmasına rağmen Şam yönetimine bağlı ordu ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında yeni çatışma haberleri geliyor.

Suriye'de hükümet ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında imzalanan ateşkesin ardından 19 Ocak'ta ülkenin kuzeydoğusundan çatışma haberleri gelmeye devam ediyor.

SDG'nin basın ofisi, Ayn İsa, Şeddadi ve Rakka'da Suriye ordu güçleriyle çatışmalar yaşandığını duyurdu.

Haseke'nin güneyindeki, binlerce IŞİD'li mahkumun bulunduğu Şeddadi Hapishanesi çevresindeki hareketlilikle ilgili iki taraftan karşılıklı iddialar geldi.

Suriye ordusu SDG'yi IŞİD'lileri "serbest bırakmakla" suçlarken, Kürt güçlerin öncülüğündeki grup, orduyu hapishaneye "saldırmakla" itham etti.

BBC Türkçe bu iddiaları bağımsız olarak teyit edemedi.

SDG'den yapılan açıklamada, "cezaevinin bölgedeki IŞİD'e karşı uluslararası koalisyon üssünden iki kilometre uzakta olmasına ve yardım çağrılarına karşılık, üsten müdahalede bulunulmadığı" belirtildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya açıklama yapan Suriye ordu komutanlığı ise SDG'yi IŞİD militanlarını Şeddadi Hapishanesi'nden "serbest bırakmakla" suçladı ve hapishane çevresinde militanları yakalamak için çalışma başlattıklarını kaydetti.

SANA'ya göre bu gelişmenin ardından Suriye hükümeti Şeddadi şehrinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Ajansın haberine göre Suriye hükümeti SDG'yi "siyasi baskı taktiği" olarak IŞİD militanlarının hapishanelerden "kaçmasına izin vermemesi" veya "serbest bırakmaması" konusunda uyaran bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, bu cezaevlerinde yaşanacak herhangi bir güvenlik ihlalinin, şu anda onları kontrol eden tarafın doğrudan sorumluluğunda olacağı belirtildi.

"Suriye devleti bu tür eylemleri savaş suçu ve Suriye'nin ve tüm bölgenin güvenliğini tehdit eden terörizmle doğrudan işbirliği olarak değerlendirecek" denildi.

SDG tarafından yapılan bir diğer açıklamada, Rakka'da IŞİD'lilerin tutulduğu El Aktan Hapishanesi'nin çevresinde şiddetli çatışmalar yaşandığı kaydedildi ve "Bu durum son derece tehlikeli bir gelişme" ifadeleri kullanıldı.

SDG, son üç gündür güvenliğin sağlanması amacıyla IŞİD militanlarını başka yerlere nakletmeye çalıştıklarını, Şam yönetimi güçleri ile çatışmalar sırasında bu çabalarını sürdürdükleri sırada dokuz savaşçılarının öldüğünü ve 20'sinin yaralandığını açıkladı.

18 Ocak Pazar günü imzalanan ve SDG'nin Rakka ve Deyrizor vilayetlerinden çekilerek devlet kurumlarına entegre olmasını öngören 14 maddelik anlaşmada IŞİD'li mahkumların tutulduğu hapishanelere dair maddeler de vardı.

Anlaşma IŞİD'li mahkumların tutulduğu cezaevleri ve ailelerinin barındığı kampların korunmasından sorumlu olan SDG güçlerinin Suriye ordusuyla birleşmesin öngörüyor.

Bu alanların tüm yasal ve güvenlik sorumluluğu da Suriye hükümetine geçecek.

Suriye'nin doğusundaki cezaevlerinde 10 bine yakın IŞİD'li mahkum bulunuyor, kamplarda ise 50 bine yakın aile üyesinin kalıyor. Bu cezaevlerinin ve kampların güvenliği, IŞİD ile mücadele açısından büyük önem taşıyor.

Bu noktaya nasıl gelindi?

18 Ocak'ta imzalanan ateşkesin neredeyse iki haftadır süren çatışmaları sona erdirmesi bekleniyordu.

Suriye'nin geçiş dönemi Devlet Başkanı Ahmed Şara, bu anlaşmanın Suriye'nin "bölünmüşlük halini sona erdirerek birlik ve ilerleme durumuna geçmesini" sağlayacağını umduğunu söyledi.

SDG komutanı Mazlum Abdi çatışmaların kendilerine "dayatıldığını" ve anlaşmayı "akan kanı durdurmak için" kabul ettiklerini ifade etti.

Abdi ile Şara'nın Pazartesi günü Şam'da biraraya gelmeleri bekleniyordu.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki özerk yönetimde iktidardaki Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) kıdemli üyesi Foza Alyusuf, 19 Ocak Pazartesi günü Şam yönetimini "ateşkesi uygulamamakla "suçlayarak, Kürt güçlerine genel seferberlik ilan etmeleri çağrısında bulundu.

Türkiye, PYD'yi PKK'nın Suriye'deki kolu ve "terör örgütü" olarak kabul ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada Türkiye'nin Şam yönetimini "yalnız bırakmayacağını" vurguladı.

"Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın gerekleri süratle yerine getirilmeli, hiç kimse bir kere daha yanlış hesap yapmamalıdır" dedi.

Kaynak: BBC

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Suriye, Dünya, Işid, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'de Şam-SDG anlaşmasının ardından IŞİD'lilerin tutulduğu hapishanelerde son durum ne? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
İnegöl’de kız kavgası: Kuzenini falçatayla yaraladı İnegöl'de kız kavgası: Kuzenini falçatayla yaraladı
İki kişiyi bıçaklayan 16 yaşındaki çocuk yakalandı İki kişiyi bıçaklayan 16 yaşındaki çocuk yakalandı
Afrika Kupası finalinde olay 908’de verilen penaltı sonrası önce sahadan çekildiler, ardından geri döndüler Afrika Kupası finalinde olay! 90+8'de verilen penaltı sonrası önce sahadan çekildiler, ardından geri döndüler
Suriye hükümeti ile imzalanan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının ardından ilk kez konuşan terör örgütü YPGSDG elebaşı Mazlum Abdi, “Kazanımlarımızı korumak için elimizden geleni yapacağız. Bölgemizin özel statüsünü koruyacağız. Bunun için gücümüz de var“ dedi. Suriye hükümeti ile imzalanan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının ardından ilk kez konuşan terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi, "Kazanımlarımızı korumak için elimizden geleni yapacağız. Bölgemizin özel statüsünü koruyacağız. Bunun için gücümüz de var" dedi.
AB’den Grönland hamlesi Olağanüstü toplanacaklar AB'den Grönland hamlesi! Olağanüstü toplanacaklar
ABD Çalışma Bakanlığı’nda skandal soruşturması: Alkol, yolsuzluk ve striptiz kulübü ABD Çalışma Bakanlığı'nda skandal soruşturması: Alkol, yolsuzluk ve striptiz kulübü
Ateşkes sonrası Haseke ilinden gelen katliam iddialarına soruşturma Ateşkes sonrası Haseke ilinden gelen katliam iddialarına soruşturma
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu 11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
Ülke felaketi yaşıyor 300 ev küle döndü, OHAL ilan edildi Ülke felaketi yaşıyor! 300 ev küle döndü, OHAL ilan edildi
2 hızlı tren raydan çıktı En az 24 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı 2 hızlı tren raydan çıktı! En az 24 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı
Finali kaybeden En-Nesyri hüngür hüngür ağladı Finali kaybeden En-Nesyri hüngür hüngür ağladı

21:38
YPG, Suriye’de hapishaneden DEAŞ’lı teröristleri bıraktı
YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı
21:21
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
20:47
İstanbul’un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
20:39
Resmi açıklama geldi Fransa’dan Süper Lig’e transfer
Resmi açıklama geldi! Fransa'dan Süper Lig'e transfer
20:32
Trump’ın Erdoğan’a teklifinden sonra Netanyahu’dan açıklama geldi
Trump'ın Erdoğan'a teklifinden sonra Netanyahu'dan açıklama geldi
19:33
Çekya Başbakanı Babis: Trump’ın Grönland argümanları yerinde
Çekya Başbakanı Babis: Trump'ın Grönland argümanları yerinde
19:29
Kayıp güvenlik görevlisinden acı haber: Bir ağacın altında ölü bulundu
Kayıp güvenlik görevlisinden acı haber: Bir ağacın altında ölü bulundu
19:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
19:04
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:50
İstanbul dahil 4 şehirde protesto Çok sayıda gözaltı var
İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var
18:45
Ufuk Özkan’a influenza teşhisi kondu: Vaktimiz daralıyor
Ufuk Özkan'a influenza teşhisi kondu: Vaktimiz daralıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 21:57:20. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye'de Şam-SDG anlaşmasının ardından IŞİD'lilerin tutulduğu hapishanelerde son durum ne? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.