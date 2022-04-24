Suriye şehidi gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Suriye şehidi gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı

24.04.2022 00:57
Suriye şehidi gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit düşen Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs, memleketi Malatya'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurladı.

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde PKK/ YPG'li teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit düşen Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs, memleketi Malatya'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurladı. Cenaze törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Mare Soran'da PKK/YPG'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen 34 yaşındaki Malatyalı özel harekat polisi Aytaç Altunörs için Malatya Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

5 yıldır polis olan Şehit Aytaç Altunörs'un 2 kardeş ve bekar olduğu öğrenilirken anne Deniz ve baba Nurettin Altunörs cenaze namazında güçlükle ayakta durabildiler.

İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından ikindi namazı sonrası kıldırılan cenaze namazı ile birlikte Türk Bayrağına sarılı şehidin naaşı Bakan Soylu ve protokolün omuzlarında tekbirlerle cenaze aracına taşındı. Şehidin naaşı daha sonra dua ve tekbirlerle getirildiği şehitlikte gözyaşları arasında defnedildi. Defin sonrası Şehit Altunörs'ün tabutuna sarılı Türk bayrağı ve fotoğraflı Bakan Süleyman Soylu tarafından şehidin babası Nurettin Altunörs'e verildi.

Cenaze törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Özel Hareket Daire Başkanı Selami Türker, Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Selami Arslan, AK Parti Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın ile askeri ve polis erkanı, vatandaşlar ve şehidin yakınları katıldı. - MALATYA

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Malatya, Suriye, Fırat, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Suriye şehidi gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriye şehidi gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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