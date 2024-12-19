Suriyelilerin dönüşü en çok bu ilçede hissedildi: 20 bin liralık evlerin kirası artık 10 bin lira - Son Dakika
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Emlak

Suriyelilerin dönüşü en çok bu ilçede hissedildi: 20 bin liralık evlerin kirası artık 10 bin lira

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Esad rejiminin devrilmesi sonrası Suriyelilerin ülkelerine dönmeye başlaması sonrasın Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kira fiyatlarındaki düşüşü de beraberinde getirdi. 15-20 bin TL bandındaki kiraların 10 bin TL'ye kadar düştüğü ilçede, 2 milyon TL'ye satılan evler de 1,5 milyon TL oldu.

19.12.2024 12:00
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Hatay'ın Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesinde Beşar Esad rejiminin devrilmesi sonrası başlayan tersine göç, emlak fiyatları ve kiralardaki düşüşü de beraberinde getirdi.

İLÇEDE NÜFUS İKİYE KATLANDI

Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından itibaren ülkesini terk eden Suriyeliler, sınır komşusu Hatay ve ilçelerinde yoğunluk oluşturdu. Resmi rakamlara göre 60 bin Suriyelinin göç ettiği Reyhanlı ilçesinin nüfusu 115 bine ulaştı. Yoğun talep nedeniyle emlak fiyatları ve kiralar ikiye katlandı. Ortalama kira bedeli aylık 20 bin, ev fiyatları da 2 milyon liraya ulaştı. 8 Aralık'ta Esad rejimini yıkmasıyla tersine göç başladı. Ev ve iş yerlerini boşaltan Suriyeliler bu defa da fiyatların düşmesine neden oldu.

Suriyelilerin dönüşü en çok bu ilçede hissedildi: 20 bin liralık evler artık 10 bin lira

KİRA FİYATLARINDA YARI YARIYA DÜŞÜŞ

Emlakçılık da yapan Yeni Mahalle Muhtarı Sedat Sakin, 15-20 bin lira bandındaki kira fiyatlarının 10 bin liraya kadar düştüğünü söyledi. Sakin, "Savaştan sonra ev sahipleri aylık 10 bin liraya kiraya vermiyordu. Şimdi Suriyeliler ülkelerine gitmeye, evlerini ve iş yerlerini devretmeye başladı. Herkes yavaş yavaş Reyhanlı'yı terk ediyor. 2 milyon liraya satılan evler şimdilerde 1 milyon 500 bin liraya kadar düştü. Daha önce 2 milyon liraya aldığı evi aynı fiyata satmaya razı olanlar var ama müşteri yok" diye konuştu.

Suriyelilerin dönüşü en çok bu ilçede hissedildi: 20 bin liralık evler artık 10 bin lira

"KİRACI BULAMAZ HALE GELDİK"

Emlakçı Mustafa Saçar, "Daha önce kiracılara ev bulamazken şimdi kiracı bulamaz hale geldik" dedi.

Suriyelilerin dönüşü en çok bu ilçede hissedildi: 20 bin liralık evler artık 10 bin lira

Suriyelilerden boşalan evlerini kirayı vermek için emlakçıları dolaşan Yakup Göksu da fiyatların yarı yarına düştüğünü ancak kiracı bulamadığını söyledi.

Suriyelilerin dönüşü en çok bu ilçede hissedildi: 20 bin liralık evlerin kirası artık 10 bin lira
Kaynak: DHA

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Son Dakika Emlak Suriyelilerin dönüşü en çok bu ilçede hissedildi: 20 bin liralık evlerin kirası artık 10 bin lira - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Ad Drsy:
    yalancıyı eşşek kovalasın bütün Türkiye den 7 bin kişi gitmiş onunda cogu aile degil Allah dan korkun biraz 104 22 Yanıtla
  • Ankara null:
    yalannn 88 19 Yanıtla
    Furkan Zeren:
    ne yaşıyorsunuz kardeşim. herşeye yalan diyosunuz. millet sizi tatmin etmek zorunda mı 0 0
  • AHMET YILMAZ:
    Sarayin yalani 57 27 Yanıtla
  • ferhat eser:
    2 bin liradan fazla verilmez kiraya 47 11 Yanıtla
  • Ismail Caliskan:
    yalan dolan hep 43 9 Yanıtla
  • Omer Zeroglu:
    100 bini depremde ölmüştü zaten 39 11 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    yalan haber 42 8 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    asparagas haber 38 6 Yanıtla
  • mehmet emir:
    esadla birlikte zalim ev sahibleride devrilsin inş 35 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: Suriyelilerin dönüşü en çok bu ilçede hissedildi: 20 bin liralık evlerin kirası artık 10 bin lira - Son Dakika
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