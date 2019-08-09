Son Dakika Haberleri: Sütçüler belediye başkanı son yolculuğuna uğurlandı
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Sütçüler belediye başkanı son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

AK Parti'li Isparta Sütçüler Belediye Başkanı Mustafa Üstün, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Sütçüler belediye başkanı son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
AK Parti'li Isparta Sütçüler Belediye Başkanı Mustafa Üstün, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde 2 dönemdir belediye başkanlığı görevini yürüten AK Parti'li Mustafa Üstün, bir süredir tedavi gördüğü Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti. Belediye Başkanı Üstün için Sütçüler ilçesinde cuma namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Törene Vali Ömer Seymenoğlu, TBMM Başkanvekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda siyasi ile vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Üstün'ün cenazesi, Sütçüler Sefer Ağa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. - ISPARTA
Mustafa Üstün, AK Parti, Sütçüler, Isparta, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:08 Kaynak: İHA
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AK Partili Belediye Başkanı Mustafa Üstün hayatını kaybetti
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