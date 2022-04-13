Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçisi ile Lübnan Cumhurbaşkanı "ortak yardım sandığını" görüştü - Son Dakika

Lübnan ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis eden Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçisi Velid el-Buhari, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a ülkesi ve Fransa'nın kurduğu ortak yardım sandığı hakkında bilgi verdi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, 5 aylık aradan sonra ülkeye dönen Büyükelçi Buhari'yi Baabda Sarayı'nda kabul ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Avn'ın görüşmede Suudi Arabistan ile tüm alanlarda hayata geçirilecek ikili ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaptığı ifade edildi.

Buhari'nin de Avn'a Lübnan'ın kalkınması, istikrarı ve insani yardım için Suudi Arabistan-Fransa arasında daha önce kurulan ortak yardım sandığının çalışma mekanizması hakkında bilgi verdiği kaydedildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 4 Aralık 2021'de Riyad'a yaptığı ziyarette, Lübnan'a insani yardım sunabilmek için Suudi Arabistan'la ortak sandık kurduklarını açıklamıştı.

Suudi Arabistan, 5 ay önce ülkeye çağırdığı Beyrut Büyükelçisi Velid el-Buhari'yi 7 Nisan'da yeniden Lübnan'a gönderme kararı almıştı.

Lübnan- Körfez krizi

Eski Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin, 27 Ekim 2021'de yayınlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanması Lübnan ile Körfez ülkeleri arasında diplomatik krize yol açmıştı.

Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, 30 Ekim 2021'de Beyrut yönetimi ile diplomatik ve ticari ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Bunun üzerine Kardahi, 3 Aralık 2021'de görevinden istifa etmiş ancak buna rağmen ilişkiler düzelmemişti.

Bu gerilimin ardından Beyrut'a 22-23 Ocak'ta ilk üst düzey ziyareti gerçekleştiren Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah, Lübnan ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerin yeniden tesisi için önerilerin bulunduğu bir mesajı yetkililere ilettiğini söylemiş ancak mesajın içeriğine dair detay vermemişti.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati ise 21 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, hükümetinin Lübnan ile KİK ülkeleri arasındaki ilişkileri normalleştirmeye kararlı olduğunu kaydetmişti.

Mikati ayrıca, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını ihlal eden Lübnan kaynaklı tüm siyasi, askeri, güvenlik ve medya faaliyetlerinin durdurulması gerektiğini bildirmişti.

Mikati'nin açıklamalarının olumlu karşılanması üzerine Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri Beyrut'la ilişkileri yeniden başlatma kararı almıştı.